De notre envoyé spécial à L’Haÿ-les-Roses,

Un beau soleil, des petits pavillons, deux mamies qui papotent sous une légère brise estivale. Remplaçons le bruit des moteurs par celui des grillons et on parie que la carte postale ferait fureur. Mais à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), en ce premier dimanche de juillet, la ville n’a pas vraiment le cœur au farniente.

Dimanche, à 1h30 du matin, une voiture-bélier a forcé le portail du pavillon du maire de la ville, Vincent Jeanbrun (LR). Quittant en catastrophe la maison incendiée avec ses deux enfants de 5 et 7 ans, Mélanie Nowak a été visée dans sa fuite par des mortiers d’artifice. L’épouse de l’édile, adjointe à la mairie et conseillère départementale, a été hospitalisée. « Je n’ai pas de mots assez forts pour décrire mon émotion face à l’horreur de cette nuit », a couché l’édile dans un communiqué. Il se trouvait à la mairie lors de l’attaque. Le parquet de Créteil a ouvert dans la foulée une enquête pour « tentative d’assassinat ».

« S’attaquer au maire, je n’ai pas les mots »

Quelques heures plus tard, les habitants croisés dimanche matin ont encore du mal à « réaliser ». « S’attaquer au maire, je n’ai pas les mots », souffle Elsa. La mère de famille habite une résidence juste en face de la mairie. Elle a assisté aux premières loges aux attaques des derniers jours. Depuis sa fenêtre, la vue des barbelés et des barricades enchevêtrées devant l’hôtel de ville est imprenable. Quand elle s’approche, elle aperçoit aussi la vitre en verre brisée, particulièrement éclatée sous l’inscription « égalité ». « Elle est calme cette ville d’habitude », répète la trentenaire, avant de filer avec ses deux enfants.

Des barbelés et des barrières devant la mairie de l'Hay-les-Roses, en banlieue parisienne, après une cinquième nuit de troubles continus à travers la France, le 2 juillet 2023. - Geoffroy Van der Hasselt / AFP

« Attaquer les gens en personne, c’est inqualifiable. Je me demande ce que ça leur apporte, on est tous choqués. On arrive même plus à penser quoi que ce soit, c’est désolant », rapporte Jocelyne, sonnée, le regard fixé sur la mairie. D’autant que la quinquagénaire connaît bien le maire. Son fils fréquentait le même collège, et l’édile a célébré ses noces il y a cinq ans.

« On peut se faire interpeller n’importe quand »

Avec son ample pull turquoise et son bandeau multicolore noué autour de son front, Kerla a profité de sa pause pour passer devant la mairie. L’aide-soignante habite Chevilly, la ville limitrophe, mais travaille à L’Haÿ-les-Roses. « Il y avait des enfants dans la maison du maire, c’est traumatisant. Moi aussi, j’ai un petit de 3 ans, ça me fait peur », confie la jeune mère de 28 ans. Sa famille se fait du souci, et c’est peu dire que le climat actuel la préoccupe : « Vu que ça attaque de partout, on peut se faire interpeller n’importe quand, même si d’habitude je ne me fais pas contrôler par la police. A tout moment, ça peut nous tomber dessus. »

Quelques dizaines de mètres plus loin, les panneaux directionnels indiquent Rungis. (Beaucoup) plus modeste et situé un peu plus près que le marché international, la halle de L’Haÿ-les-Roses a morflé. Une partie de l’installation, inaugurée il y a moins d’un an, a été incendiée jeudi soir sous le feu de la révolte.

« Ça ne donne pas envie aux gens de venir »

Installé en catastrophe avec une dizaine d’autres collègues, Jalled, le maraîcher ne se sépare pas de son sourire. Mais son nombre de clients a été divisé de moitié : « avec ce qu’il s’est passé, ça ne donne pas envie aux gens de venir. En plus, ils ne sont pas forcément au courant que le marché a été maintenu. »

La cavalcade vient d'arriver, Borne et Darmanin en tête pic.twitter.com/1XFIbYX9Dq — Octave Odola (@OOdola) July 2, 2023



Ici, sans surprise, l’attaque de dimanche matin est sur toutes les lèvres. « Le maire, faut absolument le soutenir. En 2005, j’ai l’impression qu’il y avait une revendication, là j’ai l’impression que c’est de la violence gratuite », assène Leïla, 50 ans. « C’est pire que les ''gilets jaunes'' », ponctue Geneviève, 75 ans dont quarante années passées dans la ville d’environ 30 000 habitants. Plus loin, des clients lâchent un petit mot gentil pour leurs commerçants. Les bouchers, eux, n’ont pas pu être installés en extérieur, faute d’électricité. « Un kilo de cerises, à 6 euros, pour finir allez », hèle Saïd, en train de ranger son étal. Derrière le maraîcher, les vitres brisées de la halle disent tout de l’intensité de la destruction des jours précédents. « On n’a pas envie de tout ça, c’est malheureux », lâche-t-il fataliste, sans plus d’explications.

Saïd, maraîcher sur le marché de L'Haÿ-les-Rose, dont les Halles inaugurées il y a moins d’un an, ont été incendiées jeudi soir sous le feu de la révolte. - Octave Odola

La fin du marché commence à se préciser lorsque les sirènes de police rompent le calme ambiant. Sans s’annoncer, les motards des forces à l’ordre débutent le chassé-croisé de l’été. La Première ministre Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et deux ministres se sont déjà engouffrés dans la mairie, avec la présidente de région, Valérie Pécresse. Sur un balcon, au dernier étage du bâtiment, Vincent Jeanbrun témoigne de l’attaque à la délégation rapidement dépêchée par l’Elysée.

Quelques étages plus bas, sur la terre ferme, un lourd dispositif de sécurité se charge de sécuriser la zone. Habitués à sillonner le département, deux policiers, à l’image des habitants, semblent encore un peu abasourdis. « Normalement, L’Hay-les-Roses, c’est pas le Bronx », lâche l’un d’entre eux, une arme en bandoulière.