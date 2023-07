Il jubile. L’éditorialiste d’extrême droite Jean Messiha affiche partout sa satisfaction de voir sa cagnotte exploser. Il y a trois jours, l’ancien membre du Rassemblement national et soutien d’Éric Zemmour a ouvert une cagnotte en ligne sur le site Gofundme. Intitulé : Soutien pour la famille du policier de Nanterre. L'objectif ? Venir soutenir la famille du policier accusé d’avoir tué Nahel lors d’un contrôle à Nanterre.

Selon Jean Messiha, Le policier mis en examen pour homicide volontaire « a fait son travail et paie aujourd’hui le prix fort ». Sur le plateau de CNews où il est régulièrement invité, l’homme politique avait déclaré : « Macron a pris fait et cause pour Nahel. Nous prenons fait et cause pour la police et la gendarmerie. Ce policier exemplaire n’a fait que son devoir. »

La cagnotte d’un « gilet jaune » avait été suspendue

Ce dimanche, la cagnotte a atteint les plus de 610.000 euros. Un montant énorme qui dépasse largement celui de la cagnotte ouverte en soutien à la famille du jeune Nahel. Dans les rangs de la police, l'opération de l'homme politique dérange, notamment parce qu'elle a été réalisée sans l'accord de la famille. D'autant plus qu'une autre cagnotte avait été ouverte sur Leetchi par des policiers de l'amicale motocycliste dont Florian M. faisait partie. Ce dimanche, 45.000 euros avaient été récoltés.

Sur les réseaux sociaux, le maintien de la cagnotte ne passe pas auprès de certains, qui demandent son retrait. Avec une question : peut-on récolter des fonds en faveur d’un homme mis en examen pour homicide volontaire ? Pour le député Renaissance Eric Bothorel, cette collecte « est indécente et scandaleuse ». En 2019, une cagnotte ouverte en soutien à un « gilet jaune » accusé de violences avait été rapidement censurée par le gouvernement.









Le mardi 27 juin, Nahel est mort après avoir été blessé par le tir d’un policier à Nanterre. D’après les amis qui l’accompagnaient dans la voiture, le jeune homme aurait été frappé par les policiers et semblait « sonné » quand il a relâché le frein. La voiture avançant, le policier avait tiré. Ce dernier, décrit comme un « agent exemplaire » et « quelqu’un de très posé » a été suspendu.