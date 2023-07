Les faits de violences qui embrasent les nuits françaises depuis la mort de Nahel ont basculé dans l’irrationnel samedi soir à L’Haÿ-les-Roses. Dans cette commune du Val-de-Marne, des individus rassemblés pour dénoncer la mort de l’adolescent, tué par un policier lors d’un contrôle routier, ont attaqué la maison du maire où se trouvaient sa femme et ses jeunes enfants, qui ont été blessés. Une tentative d’assassinat qui a été pilotée « pour brûler le pavillon » selon le procureur de la République. Le maire Vincent Jeanbrun (LR), qui a révélé publiquement ces faits, a reçu le soutien de nombreux politiques, qui dénoncent tous un acte ignoble.

Que s’est-il passé à L’Haÿ-les-Roses ?

« Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie ». C’est avec ces mots que Vincent Jeanbrun a décrit l’attaque dont sa famille a été la victime dans la nuit de samedi à dimanche. D’après le maire de L’Haÿ-les-Roses, une voiture-bélier a été projetée sur son domicile alors que l’élu était en mairie pour suivre les opérations de maintien de l’ordre. Il était environ 1h30 quand la voiture en feu a été lancée vers la maison. « Tentant de les protéger et d’échapper aux assaillants, mon épouse et l’un de mes enfants ont été blessés », a fait savoir le maire, dénonçant « une tentative d’assassinat d’une lâcheté inqualifiable ». D’après l’entourage de l’élu, les individus ont mis le feu à la voiture-bélier et au véhicule de la famille. « Tout cela était savamment orchestré, sans considération pour les vies à l’intérieur de la maison », dénonce l’entourage du maire.

Les auteurs de ces faits ont été mis en fuite par la police et les pompiers, « intervenus très rapidement », selon des témoins. Au petit matin de dimanche, le pavillon de banlieue du maire, gardé par la police, portait les stigmates de l’attaque, avec un portail enfoncé et une clôture noircie par les flammes.

Comment se portent la femme et les enfants du maire ?

La famille du maire de cette commune de 30.000 habitants située à dix kilomètres de Créteil avait pu prendre la fuite par l’arrière du pavillon. C’est à ce moment-là que la mère se serait blessé.

Bonjour, pour @20minutesparis je suis ce matin à l'Hay les Roses, quelques heures après l'attaque au domicile du maire de cette commune du Val-de-Marne — Octave Odola (@OOdola) July 2, 2023



Les deux enfants du couple, âgés de 5 et 7 ans, sont « très, très choqués » et ont été pris en charge par les secours. L’un d’entre eux a été légèrement blessé. Quant à la mère de famille, elle a été blessée au tibia et hospitalisée.

Où en est l’enquête ?

Elle démarre tout juste. Ouverte pour tentative d’assassinat, l’enquête a été confiée à la police judiciaire. Des agents doivent procéder à des constatations au domicile du maire. D’après le procureur de la République de Créteil Stéphane Hardouin, l’intention des auteurs de violences était bien « de brûler le pavillon ». « Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon. Un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca », a précisé le magistrat. Ce dernier a dénoncé des faits d’une « gravité extrême ». D’après les premières constatations, le véhicule en flammes a été « stoppé avant d’atteindre la véranda de la maison, semble-t-il par un muret, de sorte que seul le portail d’entrée a été touché ainsi que le véhicule de la famille ».

Pour l’heure, aucune interpellation n’avait eu lieu. Les individus ayant projeté le véhicule avaient déjà quitté les lieux quand la police est arrivée aux abords du domicile de l’élu.

Quelles sont les réactions ?

Elle a dénoncé des « faits intolérables » et apporté « son soutien » au maire de l’Haÿ-les-Roses et à ses proches avant de se rendre sur place ce dimanche. Élisabeth Borne a adressé un message à l’élu visé par l’attaque. La Première ministre a promis que « les coupables seront poursuivis avec la plus grande fermeté », a fait savoir Matignon dans un communiqué. Ce dimanche, les messages de soutien et de condamnation ont afflué de partout. « S’attaquer à un maire, c’est s’en prendre à nous tous, à tous les citoyens. Toute la communauté nationale doit dire stop », a plaidé le ministre délégué à la Ville Olivier Klein. De Gérald Darmanin à Marine Tondelier (EELV) en passant par Jean-Luc Mélenchon (LFI), les élus français ont massivement soutenu le maire de l’Haÿ-les-Roses.

« S’en prendre à la vie d’un élu et à celle de sa famille, c’est s’en prendre à la Nation », a tweeté le président du Sénat Gérard Larcher (LR). « Un nouveau cap a été franchi », a déclaré la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen sur Twitter.