La vague de violences déclenchée dans de nombreuses villes de France par la mort du jeune Nahel, tué par un policier mardi à Nanterre lors d’un contrôle routier, a marqué le pas dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après l’enterrement du jeune homme à l’abri des caméras. « Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre », s’est réjoui Gérald Darmanin sur son compte Twitter. Voici le recap' de cette cinquième nuit de violences urbaines alors que la question de l’état d’urgence reste posée et surveillée à l’étranger, d’autant plus que la France accueille à l’automne la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques à Paris à l’été 2024.

A Marseille

Sur la célèbre Canebière notamment, d’importants effectifs de forces de l’ordre, épaulées par les unités d’élite du Raid et du GIGN (gendarmerie) sont parvenus à disperser les groupes de jeunes qui avaient semé le chaos la veille. « On n’assiste pas du tout aux scènes de pillage d’hier », a commenté la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, dénombrant 56 arrestations vers minuit.

#Marseille : plusieurs véhicules ont été volés cette nuit dans cette concession automobile, le portail a été forcé et la vitrine défoncée. Les affaires personnelles des employés ont également été dérobées. @BFMMarseille @BFMTV #emeutes pic.twitter.com/v99m26xFYt — David Unal (@david_unal) July 2, 2023



A Paris

A Paris, un important dispositif a été déployé le long des Champs-Elysées, où des appels à se rassembler circulaient depuis vendredi sur les réseaux sociaux. Tout au long de l’avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noirs ont déambulé sous les yeux de CRS devant les commerces, dont les devantures étaient protégées de planches de bois. Derrière des grilles noires, le célèbre restaurant Le Fouquet’s a accueilli normalement ses clients pour le dîner. Les derniers groupes ont été évacués avant 2 heures du matin. Selon un bilan encore provisoire du parquet de Paris, 153 personnes dont 47 mineurs ont été placés en garde à vue, contre 103 samedi à la même heure.

En Ile-de-France

Peu d’incidents sérieux ont été rapportés en banlieue parisienne, point de départ des émeutes. Des policiers ont été toutefois la cible de tirs de mortiers d’artifice à Vigneux (Essonne). Dans les Yvelines, un local associatif a été incendié à Mantes-la-Jolie et un autre à Limay, a-t-on appris de source policière. « A l’instar de la nuit précédente, des dégâts matériels ont été recensés dans plusieurs communes », notamment au Mée-sur-Seine et à Lognes, a indiqué la préfecture de Seine-et-Marne, qui fait état d’une « baisse importante d’intensité et du nombre des violences » et d’une « absence de simultanéité des faits ». A noter que le centre commercial de Créteil-Soleil (Val-de-Marne) avait été fermé plus tôt, à 16h00, de manière préventive, en raison de messages sur les réseaux sociaux.

A l’Haÿ-les-Roses

Vers 01H30, alors que le maire de ce chef-lieu d’arrondissement du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun (LR), se trouvait dans son Hôtel de ville, des émeutiers ont lancé une voiture-bélier sur sa maison avant d’y mettre le feu, a-t-il indiqué. Sa femme a été hospitalisée après avoir été blessée au genou, ainsi qu’un de ses deux jeunes enfants, qui l’a été plus légèrement, selon l’entourage de l’élu. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat. « Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie », a estimé le maire de cette ville de plus de 30.000 habitants.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d'assassinat.

Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 2, 2023



A Lyon

A Lyon, agglomération très touchée la veille par les violences urbaines, 21 personnes ont été arrêtées, selon un bilan communiqué en fin de soirée par la place Beauvau. Selon Le Progrès, citant la préfecture, 30 personnes ont été interpellées dans le département du Rhône. Bilan ? 38 interpellations et 35 personnes en garde à vue, selon la préfecture.

Un policier se tient à côté d'une voiture qui est à l'envers dans une rue de Lyon après une cinquième nuit consécutive d'émeutes en France déclenchées par la mort du conducteur adolescent Nahel. - OLIVIER CHASSIGNOLE

A Toulouse

Selon la préfecture de la Haute-Garonne, la nuit de samedi à dimanche a été « plus calme que les trois précédentes » à Toulouse où les émeutes ne débordent pas en centre-ville. Une quinzaine de véhicules ont toutefois été brûlés et une dizaine de feux de poubelle ont dû être maîtrisés, dont un s’est propagé à la devanture d’un magasin. Dix-neuf personnes ont été interpellées.

A Castres

Alors que la nuit a été globalement moins agitée que les précédentes dans le Tarn, la préfecture pointe « « un regain de tension » à Castres, et notamment dans le quartier de Lameilhé, où deux véhicules banalisés de police ont été incendiés. Ces derniers étaient stationnés sur le parking du poste de police municipale du quartier qui a également essuyé une tentative d'intrusion.

A Albi

A Albi, dans le quartier de Lapanouse, les policiers ont dû faire face à des tirs de mortiers et de cocktails Molotov, derrière une barricade de fortune. Les interventions des forces de l'ordre a été appuyé par un drone et un hélicoptère.

Dans le Finistère

Dans le Finistère, les violences se sont concentrées dans les quartiers populaires de Brest où les forces de l’ordre ont été soutenues par un hélicoptère de reconnaissance. Un incendie partiel a notamment touché le groupe scolaire Paul-Dukas où la cantine a été détruite. Des voitures ont été incendiées, se propageant à un immeuble. Une dizaine de personnes ont été évacuées. Au total, 25 véhicules ont été brûlés dont dix dans une concession Renault à Pontanézen. D’après la préfecture du Finistère, des attaques « brèves mais violentes d’une trentaine d’individus contre les policiers » ont été constatées dans le quartier Bellevue. Au total, la police et la gendarmerie ont procédé à cinq interpellations à Brest et sept à Quimper.

A Rennes

A Rennes, la nuit a semblé un peu plus calme. Comme vendredi soir, il n’y avait aucun bus à circuler dans la capitale bretonne. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour des incendies notamment dans des poubelles. La préfecture n’avait pas encore dressé le bilan.

Dans les Pays-de-la-Loire

A Angers, des violences ont éclaté aux abords d’un local occupé par des militants d’extrême droite. D’après Ouest-France, des affrontements auraient eu lieu entre des jeunes des quartiers et des militants d’extrême droite. Quatre interpellations auraient été réalisées par les forces de l’ordre. Le quotidien local a par ailleurs annoncé avoir déposé plainte après les violences subies par l’un de ses journalistes dans la nuit de vendredi à samedi à Angers. Au Mans (Sarthe), la nuit a été beaucoup plus calme que la précédente. Seuls quelques véhicules et poubelles ont été incendiés. Vendredi soir, 38 personnes avaient été interpellées.

Et ailleurs

De nombreuses communes ont instauré un couvre-feu et les réseaux de transport en commun ont été fermés plus tôt que prévu, notamment celui des bus et tramways d’Ile-de-France à partir de 21 heures. Le véhicule de fonction du maire de La Riche, près de Tours en Indre-et-Loire, a subi un début d’incendie.