Une nuit encore perturbée. En France, 719 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche lors de la cinquième soirée de violences après la mort d’un adolescent, tué mardi par un policier, a indiqué le ministère de l’Intérieur, dans un bilan encore provisoire.

A ce stade, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés, tandis que 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique, a ajouté le ministère. De plus, 10 commissariats, 10 casernes de gendarmerie et 6 postes de police municipale ont été pris pour cible, a encore dit le ministère.

L’attaque choquante du domicile d’un maire

Marseille et l’ensemble de l’agglomération lyonnaise sont les deux villes les plus touchées par les violences, comme la veille, a indiqué à l’AFP une source policière. Outre l’attaque à la voiture bélier du domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), le véhicule de fonction du maire de La Riche, près de Tours en Indre-et-Loire, a subi un début d’incendie, a-t-on indiqué de même source.









Parmi les autres faits marquants : un local associatif a été incendié à Mantes-la-Jolie et un autre à Limay (Yvelines), a précisé cette source. Un bureau de la maison de la justice et du droit du quartier de Wiesberg à Forbach (Moselle) a également été incendié.