08h10 : Nahel a été inhumé à Nanterre

Le jeune Nahel a été inhumé samedi au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre en présence de sa mère, sa grand-mère et de plusieurs centaines de personnes venues lui rendre hommage. La cérémonie s'est terminée vers 17h30 et s'est déroulée de façon « très calme, dans le recueillement et sans débordement », a rapporté un témoin, ajoutant que de très nombreux jeunes étaient présents. « L'ambiance était très familiale », a-t-il indiqué.

Les obsèques avaient débuté dans la matinée au funérarium de Nanterre dans un climat de forte tension entre des groupes de jeunes et la presse, dont la présence n'était pas souhaitée par la famille.