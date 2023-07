Durant deux jours en Nouvelle-Aquitaine, il va falloir se contenter de regarder l’Ocean et non d’y mettre un pied. La baignade sur les plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de Gironde et de Charente-Maritime est en effet « fortement déconseillée » en raison d’un risque de baïnes « très élevé », a annoncé la préfecture de la région.

Piscines naturelles d’apparence anodine, les baïnes sont responsables chaque année de plusieurs noyades. Elles se forment entre la plage et un banc de sable mais leurs forts courants peuvent rapidement entraîner vers le large.

Une situation risquée au moins jusqu’à lundi

Selon la préfecture, qui appelle les baigneurs à « la plus grande prudence », un risque « très élevé » de baïnes est confirmé pour ce dimanche (5 sur une échelle de 5) et lundi (4 sur une échelle de 5) sur l’ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dispositif d’alerte baïnes, issu de données de Météo-France et d’avis d’experts sur la dangerosité des courants est mis en place depuis un an.