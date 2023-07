Il était assis aux côtés de Nahel lors du drame. Quatre jours après la mort du jeune homme de 17 ans, tué par un tir de police à Nanterre (Hauts-de-Seine), le troisième passager du véhicule, lui aussi âgé de 17 ans, a décidé de sortir du silence pour livrer sa version des faits dans un témoignage publié dans Le Parisien. Après s’être enfui juste après le drame parce qu’il était « paniqué », l’adolescent qui était assis à l’avant du véhicule, souhaite aujourd’hui rétablir la vérité face à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux.

D’après le jeune homme, qui se rendra lundi à une convocation de la police dans le cadre de l’enquête, il circulait avec Nahel et un autre copain mardi vers 8 heures du matin dans les rues de Nanterre à bord d’une Mercedes jaune qui leur avait été prêtée.

« Des coups de crosse »

Au bout de quelques minutes, ils se sont retrouvés sur la voie de bus et ont été « pris en chasse par les deux motards de la police », explique-t-il. Ces derniers mettent alors pied à terre. « Ils sont arrivés en courant. Ils nous ont dit de baisser la fenêtre. Nahel a baissé la fenêtre », affirme l’adolescent. Les deux motards se sont placés sur le côté gauche de la voiture, l’un à hauteur de la portière du conducteur, et l’autre au niveau de l’aile avant.

« Le motard qui était près de la fenêtre a dit ''Éteins le moteur !'' Et il a mis un coup de crosse à Nahel, gratuitement. Le deuxième motard s’est penché par la fenêtre, et il lui a mis un coup de crosse, lui aussi. » Selon l’adolescent, Nahel est alors « un peu sonné » et « paniqué ». « Il ne savait pas quoi faire. Il avait la tête qui tournait, il ne pouvait rien faire, même pas parler. Il était vraiment traumatisé ».





« Je vais te mettre une balle dans la tête ! »

Selon le jeune homme, les policiers auraient alors « commencé à braquer Nahel ». Le policier placé près de la vitre conducteur serait alors « passé par la fenêtre » et aurait « mis un nouveau coup de crosse ». « Il a dit à Nahel ''Éteins le moteur, ou je te shoote !'' ». L’autre motard, placé à l’avant du véhicule, aurait renchéri en disant « un truc comme ''je vais te mettre une balle dans la tête !'' ».

D’après l’adolescent, Nahel aurait « essayé de se protéger, pour ne pas se manger un autre coup. Et comme il était un peu sonné, son pied s’est enlevé de la pédale de frein. Comme la voiture, c’est une automatique, elle a avancé toute seule. Le policier situé près de la fenêtre a dit à son collègue ''Shoote-le !'' C’est là que le motard qui était à l’avant a tiré », raconte le jeune homme au Parisien. Il explique ensuite avoir vu son copain « agoniser ». Quand la voiture s’est ensuite encastrée dans du mobilier urbain, paniqué, il a pris la fuite en courant.