Quelque 994 personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi lors de violences urbaines d’une « intensité moindre », quatre jours après la mort du jeune Nahel, tué mardi par un policier, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Sur ces 994 interpellations, 406 ont eu lieu à Paris et en proche banlieue. Il y a eu « 79 policiers et gendarmes blessés », a ajouté le ministère, dans un bilan encore provisoire.

Un total de 1.350 véhicules ont été incendiés, 234 bâtiments incendiés ou dégradés et 2.560 incendies comptabilisés sur la voie publique, selon la même source. Le ministère a recensé en outre 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie. Lyon et Marseille sont les deux agglomérations les plus touchées par les violences. Voici le recap' de cette quatrième nuit de violences urbaines.

En Ile-de-France

Parmi les faits marquants relevés place Beauvau, une crèche a été dégradée à Conflans-Saint-Honorine et un local des Restos du cœur à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Des bureaux et véhicules d’Enedis ont par ailleurs été brûlés à Nanterre. Une tentative d’intrusion a eu lieu dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), situés à Nanterre. Là, la nuit a été caractérisée par des tirs sporadiques de mortiers d’artifice ainsi que des tentatives d’érection de barricades. Neuf personnes y ont été interpellées par des policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) en possession d’un jerrican d’essence et de cocktails Molotov, a indiqué sur Twitter la préfecture de police de Paris.

En Seine-Saint-Denis, des heurts ont éclaté dans de nombreuses communes, avec une « activité importante » dans les secteurs d’Aulnay-sous-Bois, Sevran et Bondy, selon une source policière. Là, des groupes de jeunes ont attaqué et pillé un grand magasin Conforama. Dans le centre-ville de Bobigny, des tirs de mortiers sporadiques ont résonné pendant près de deux heures passé minuit derrière la mairie, barricadée, a constaté un autre journaliste de l’AFP.

A Bondy, des groupes de jeunes ont attaqué et pillé un grand magasin Conforama. De multiples magasins alimentaires et grandes surfaces ont été visés à travers la France. - CHARLY TRIBALLEAU

En Seine-et-Marne, les pompiers ont lutté contre l’incendie d’un centre commercial de 1.500m2 à Dammarie-les-Lys, protégés par les forces de l’ordre. Dans le Val-d’Oise, la mairie de Persan et le poste de police municipale ont été brûlés et en grande partie détruits.

A Lyon

Selon un bilan encore partiel à 4 heures, 58 personnes ont été interpellées dans l’agglomération lyonnaise, où le Raid et la BRI mais aussi l’hélicoptère et les véhicules blindés de la gendarmerie avaient été déployés pour tenter de mettre fin aux scènes de chaos en plein centre-ville.

Dans le IVe arrondissement de Lyon, près du centre-ville, un poste de dépôt de plainte « a fait l’objet d’une intrusion et de dégradations », selon la préfecture. A Vénissieux, les CRS ont été pris à partie par des dizaines de personnes, et les affrontements ont aussi gagné plusieurs autres localités dont Villeurbanne (est) ou Givors (sud).

A Grenoble

A Grenoble, 28 personnes ont également été interpellées, a indiqué la préfecture dans la nuit, faisant également état de violences à Echirolles, en périphérie. Jusque tard dans la nuit, des affrontements ont opposé des bandes de jeunes souvent cagoulés, se déplaçant en courant ou à trottinette et tirant des dizaines de mortiers vers les policiers qui répliquaient par des grenades lacrymogène.

Les rues de l’hyper-centre étaient jonchées de boîtes de chaussures abandonnées, de mannequins en morceaux et de verre brisé après le passage des casseurs et des pilleurs qui couraient, les bras chargés de leur butin.

A Bordeaux

Pas d’affrontements nourris à Bordeaux. Seulement quelques escarmouches et des poubelles brûlées. La nuit n’a rien eu à voir avec la précédente. Pour éviter de nouveaux débordements, le préfet de Nouvelle-Aquitaine, Etienne Guyot, avait interdit les défilés et rassemblements non déclarés dans le centre-ville. Malgré cela, quelques centaines de personnes sont réunies en début de soirée place de la Bourse, en plein cœur de Bordeaux « en hommage à Nahel » et pour « lutter contre les violences racistes de l’Etat et les violences policières ».

Après dispersion du cortège, une centaine de manifestants ont allumé des feux de poubelles et essayé de casser une vitrine dans la très commerçante rue Sainte-Catherine. Des feux d’artifice ont également été tirés en direction des forces de l’ordre.

Mort de Nahel et émeutes urbaines : nuit plus calme dans l’agglomération de Bordeaux, sauf à Talencehttps://t.co/DU3HUSbnaF pic.twitter.com/l0ULdI4sCh — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) July 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans la cité des Aubiers, dans le nord de la ville, comme dans le quartier du Grand Parc, la situation est également très calme par rapport à la veille. Vers minuit et demi à Talence, commune limitrophe de Bordeaux, où résonnent depuis la fin de soirée des explosions de feux d’artifice, un hélicoptère a braqué son projecteur sur un groupe de jeunes. Selon la police, ils essayaient d’entrer dans un supermarché. Un peu plus loin, d’autres ont visé des camions de CRS avec des mortiers d’artifice.

A Marseille

Pillages, jets de projectiles contre des véhicules de police, tirs de lacrymogènes, etc. Marseille a connu une nuit très tendue. Vers 2 heures, la police a annoncé 88 interpellations depuis le début de soirée, des groupes de jeunes, souvent masqués et « très mobiles ». Quatre policiers ont été blessés légèrement.

Des groupes de jeunes, pour beaucoup foulard ou masques sur le visage, se sont rassemblés dans le centre-ville, notamment sur la Canebière, célèbre artère conduisant au Vieux-Port. Aux cris de « Tout le monde déteste la police », ils se sont approchés de fourgons des forces de l’ordre. Certains ont lancé des projectiles sur les fourgons et la police a répondu par quelques tirs de gaz lacrymogène. Plusieurs boutiques ont été pillées, dont celle de l’enseigne de luxe Lancel, selon un photographe de l’AFP. Quelques armes de chasse ont également été dérobées dans une armurerie mais sans munition, selon la préfecture de police. Dans les airs l’hélicoptère de surveillance de la gendarmerie a survolé la ville, relayé par un avion de la police.

A Marseille, la révolte a commencé tôt dans la soirée du 30 juin 2023. - CHRISTOPHE SIMON

Un peu plus tard dans la nuit, des groupes ont tenté une intrusion au grand centre commercial Les Terrasses du Port. Près de la cité des Flamants, un incendie « lié aux émeutes », a touché un supermarché Aldi, selon une source policière. « Il y a un embrasement généralisé » et les marins-pompiers confirment à l’AFP avoir déployé d’importants moyens pour éteindre les flammes.

🔴 À Marseille, les scènes de pillages et de violence sont inacceptables.

Je condamne avec une totale fermeté ces actes de vandalisme et demande à l’État l’envoi immédiat de forces de maintien de l’ordre supplémentaires. — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 30, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé « des renforts importants », soit une compagnie de CRS, un hélicoptère de survol. La Pride de Marseille, qui était prévue samedi, a quant à elle été reportée à une date non précisée.

Et ailleurs aussi

En Côte d'Or, neuf personnes ont été interpellées à Dijon et Beaune, et 16 voitures ont été incendiées et une boulangerie a été vandalisée à Beaune. Des violences se sont également produites à Mâcon, Saint-Etienne, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Joigny, Migennes et Tonnerre, ou encore à Albertville et Chambéry en Savoie. Dans l’Yonne, « plusieurs commissariats et brigades de gendarmerie ont été pris pour cible sans que des dégâts importants ne soient occasionnés ». À Saint-Florentin, un magasin de bricolage a été incendié.

En Ardèche, les violences ont également affecté plusieurs communes dont Privas, où un camion du bailleur social Ardèche Habitat a été incendié, Annonay où 12 véhicules ont été brûlés. Les forces de l’ordre ont répliqué par des tirs de LBD et des lacrymogènes. Le procureur de la République a été saisi.