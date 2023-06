Depuis mardi et la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué à Nanterre lors d’un contrôle de police, des violences urbaines embrasent chaque soir de nombreux quartiers populaires du territoire. Des scènes massivement relayées sur les réseaux sociaux. Et Parmi toutes ces vidéos, c’est une image - et un cri - qui ont marqué jeudi soir. A Villeurbanne, en périphérie de Lyon, une femme a accouru devant des jeunes, les suppliant de ne pas s'en prendre à un établissement scolaire : « S’il vous plaît, pas l’école. Ne touchez pas à l’école ». Comme à chaque flambée de violences, la question revient alors : en s’attaquant à leurs propres infrastructures en guise de protestation, les jeunes des quartiers défavorisés n’agissent-ils pas contre leurs propres intérêts ?

Ce choix est loin d’être anodin et possède plusieurs motivations, estime Julien Talpin, sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste des quartiers populaires. Il a notamment dirigé L’Epreuve de la discrimination : enquête dans les quartiers populaires (PUF, 2021) et a écrit Bâillonner les quartiers : comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires (Rue des étaques, 2020). Pour 20 Minutes, il revient sur ces actions « à domicile », loin des clichés.

Pourquoi les violences urbaines se concentrent-elles le plus souvent dans les quartiers eux-mêmes ?

Pour les auteurs de violences, il y a une caractérisation de leurs propres infrastructures. Lorsqu’on regarde les cibles, ce ne sont pas n’importe lesquelles. Il y a bien sûr une dimension un peu erratique dans les choix, mais les institutions publiques sont particulièrement ciblées : les voitures de police, les commissariats, les mairies, les écoles. Ce sont des éléments avec lesquels les populations entretiennent des rapports difficiles. Le cas de Nahel met en évidence le sujet de la police, mais il y a un profond sentiment d’injustice et un rapport conflictuel avec l’ensemble des services publics et culturels, et notamment l’école.

On trouve aussi beaucoup de supermarchés pillés...

Ce n’est pas totalement nouveau, mais on peut mettre cette cible en parallèle avec l’inflation en cours et les difficultés de pouvoir d’achat, d’autant plus dans les quartiers populaires. Dans un certain nombre de ces lieux, les commerces et les établissements particulièrement pris pour cible sont le symbole d’une certaine gentrification : boulangerie haut de gamme, magasin bio, boutiques de luxe… Ces établissements représentent une transformation sociologique de ces quartiers, avec l’arrivée de nouveaux habitants plus aisés financièrement - et donc le sentiment pour les anciens d’être encore plus déclassés et exclus.









Il faut donc sortir de cette image d’émeutes totalement chaotiques. Les auteurs de violences ne ciblent pas leur quartier par hasard, et les cibles choisies ne sont pas totalement irrationnelles. Il y a des débordements, bien sûr, et des attaques qui n’ont pas vraiment d’explication. Mais dans la majorité des cas, les cibles sont des structures contre lesquelles il y a un fort ressenti.

Lors du mouvement des « gilets jaunes », il y avait également des cibles symboliques, notamment les banques. Mais le mouvement se dirigeait en plein cœur de Paris, pour une confrontation directe avec le pouvoir. Comment expliquer cette différence ?

En ciblant leur quartier, les émeutiers amènent la police sur leur propre terrain, ce qui est un avantage non négligeable lors des nombreux affrontements. Ils connaissent la topographie des lieux, les planques, les fuites éventuelles, les endroits à éviter... A contrario, on a très bien vu avec les « gilets jaunes », ou le mouvement contre les retraites, à quel point vouloir affronter le pouvoir sur son terrain à lui - les boulevards parisiens et les grandes villes - était un désavantage contre la police. Il suffit de comparer le nombre de blessés.

Bien sûr, les forces de l’ordre ont reçu des consignes de retenue pour ne pas enflammer encore davantage la situation ces dernières nuits, mais ce faible nombre de blessés chez les jeunes des quartiers populaires vient aussi de leur connaissance accrue du terrain.

Il ne faut pas sous-estimer la conscience politique de ces quartiers

De nombreuses vidéos, sur Snapchat ou encore Instagram, sont partagées sur ces violences urbaines, avec à chaque fois le lieu où elle sont perpétrées. N’y a-t-il pas aussi une compétition, sur les réseaux sociaux, à vouloir être le quartier où cela flambe le plus ?

On ne peut pas nier qu’il y a une forme de compétition et d’émulation entre les quartiers, avec une rivalité sur qui fera la plus grosse émeute ou l’image la plus spectaculaire. Mais il faut nuancer tout de suite ce propos : il ne faut pas croire que ces personnes font ça uniquement pour apparaître sur les réseaux sociaux. Cela reste un comportement extrêmement risqué et coûteux, et ce n’est pas fait gratuitement.

Il ne faut pas sous-estimer la conscience politique de ces quartiers, avec une mémoire des évènements passés et de nombreuses évocations aux précédents cas de violences policières ou d’injustice sociale.

Si les cibles de cette colère impactent trop les habitants eux-mêmes, il y aura de plus en plus de divisions

Une vidéo, particulièrement diffusée jeudi, montre une femme interpeller des jeunes, les suppliant de ne pas toucher à l’école. S'en prendre à son propre quartier ne fait donc pas l’unanimité...

C’est un mode d’action qui divise clairement les habitants. D’un côté, il y a une indignation très largement partagée à l’égard de la mort de Nahel, du traitement des violences policières et de l’injustice ressentie en habitant dans les quartiers populaires. De l’autre, un discours très fort des parents et des plus vieilles générations, qui ont connu les conséquences des dégradations de 2005 : « On est déjà mal et on n’a pas besoin de perdre encore des infrastructures ». Lorsque le seul centre social ou l’unique supermarché de la ville brûle, c'est une perte pour l’ensemble de la population. Idem pour les voitures, qui appartiennent à des habitants du quartier.

Cette division d’opinion va être décisive pour savoir si le mouvement peut se prolonger ou non. Pour le moment, la colère apparaît comme légitime, mais si les cibles de cette colère impactent trop les habitants du quartier eux-mêmes, ou sont considérées comme essentielles, il y aura de plus en plus de divisions et de moins en moins de légitimité au mouvement. Si les auteurs de violences arrivent à diversifier et à réorienter les cibles de leur colère, il réussira à maintenir un fort soutien des quartiers populaires et de certaines forces politiques. En continuant ainsi, ils risquent de perdre leur soutien.