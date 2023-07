Les planches de fromages du coin étaient servies accompagnées de charcuterie. Les cocktails de fruit avec ou sans alcool. Malgré la pluie ce soir d’été, il fallait jouer des coudes sur la place Jean-Gaissa, juste en face de la mairie d’Isola. Après des mois de travaux au rez-de-chaussée de l’hôtel Le Touring, on inaugurait il y a quelques jours le nouveau bar-restaurant de ce village de 300 habitants, à presque 800 m d’altitude au nord des Alpes-Maritimes. Un petit événement. Et une première étape. Au printemps prochain, les douze chambres de cet établissement, à l’arrêt depuis 2014, vont pouvoir elles aussi à nouveau accueillir des clients. Comme pour la boulangerie, juste à côté, la mairie avait fini par se résoudre à racheter les murs - c’était en 2019 - et à lancer un appel à manifestation d’intérêt.

Un bail commercial a été accordé pour neuf ans à un jeune entrepreneur de 23 ans. « On est obligé de procéder comme ça. Quel particulier voudrait investir plusieurs centaines de milliers d’euros dans un hôtel qui n’a plus de bilan depuis longtemps ? Mais on sait très bien que ça va fonctionner, assure la maire [SE] Mylène Agnelli élue en 2020. On a des demandes tout le temps. Isola est idéalement situé. Entre Isola 2000 et Auron. »

Porté par l’attractivité de sa propre station de ski et de sa voisine, le village de l’arrière-pays niçois est aussi un passage obligé pour les flots de touristes, dont beaucoup à moto, qui empruntent chaque été la route du col de la Bonnette. L’équilibre reste pourtant précaire. Coincée au fond d’une vallée du Mercantour, à la croisée de la Tinée et du torrent de la Guercha, la commune a perdu une centaine d’habitants entre 2009 et 2019. Elle a aussi vu disparaître plusieurs commerces. Pourtant déjà rares.

La crainte de voir disparaître l’épicerie

Face à l’Eglise Saint-Pierre-aux-liens, sur la place où la fontaine ne coule plus, faute à la sécheresse, les volets de l'(autre) Hôtel de France sont fermés. Là aussi, les chambres sont vides depuis une dizaine d’années. Un peu plus loin dans les ruelles, la devanture de la boucherie n’est plus là que pour le souvenir. Et en novembre dernier, la fermeture de la seule épicerie du village a fait craindre le pire. Julie Martin, la gérante, alors enceinte, avait pourtant essayé de se trouver un remplaçant le temps de pouponner. Sans succès.

« Au final, j’ai dû arrêter en catastrophe. La fin de ma grossesse a été très compliquée et j’ai accouché à seulement six mois », confie-t-elle à 20 Minutes. Sur place, tout le monde l’a su. Les infos circulent vite à Isola. « On a essayé de prendre des nouvelles dès que possible, explique une habitante. Puis, on a fait comme on a pu pour les courses. » Une fois par semaine, la mairie avait mis en place des navettes vers des supermarchés à plusieurs dizaines de minutes de là : « ce n’était vraiment pas optimal, surtout pour les personnes âgées. »

Alors Julie Martin est venue relever le rideau de sa boutique dès qu’elle l’a pu. Il y a un peu moins d’un mois. « Je n’avais pas vraiment le choix, glisse la jeune maman de 38 ans. Je connais tout le monde ici. Et je sais très bien qu’une épicerie, c’est très important dans la vie d’un village. S’il n’y en a pas, les gens partent. »





Pour les habitants et la maire d'Isola, le commerce de Julie est «bien plus qu'une épicerie» - Fabien Binacchi / ANP

La commerçante, qui se fournit en fruits et légumes issus de producteurs « le plus souvent de la région » vend tout le nécessaire ou presque, qu’elle stocke dans le local adjacent qui abritait, jadis, une mercerie. Sur ses étals, on trouve même des cartes mémoires pour les appareils photos. Des cartes postales et des souvenirs. Et le trentenaire est également débitante de tabac. « Julie, c’est aussi la seule personne que voient certains anciens au cours de leur journée », témoigne Marcel, un client fidèle.

La dynamique est redevenue « positive »

Un repaire. Un point de contact et finalement « bien plus qu’une épicerie » que la maire espère voir rester le plus longtemps possible. D’autant plus que Mylène Agnelli se fait l’écho de l’arrivée de nouveaux habitants « depuis quelques mois ». « La population s’est un peu rajeunie. Il y a des couples qui se sont installés, assure l’élue. Le Covid-19 a peut-être aidé. Les gens sont passés par là pour les vacances et ils se sont rendu compte qu’avec télétravail la vie à la montagne pourrait être une bonne option. »

La dynamique serait donc redevenue « positive » dans le village. Un restaurant estival (également confié par la mairie à un gérant après un appel à manifestation d’intérêt) a rouvert ses portes pour une deuxième saison près du camping du Lac des neiges.

Et les projets se poursuivent. « J’en parle avec mes collègues des villages aux alentours. Et c’est partout pareil. On est obligé de faire le maximum sans cesse essayer de se renouveler. Pour proposer des nouvelles choses », explique encore la dynamique maire d’Isola. L’ancien Hôtel de France doit être transformé. D’ici à 2024 voire 2025, il devrait accueillir des logements pour les saisonniers de la station, qui en manque cruellement. Aquavallée, la piscine et son complexe comprenant sauna, hammam et salle de sport, à la charge de la société d’économie mixte des Stations Nice Mercantour, doivent aussi bénéficier de grands travaux dans les années à venir.