Ce vendredi, la maire de Lille, Martine Aubry, s’est montrée soulagée que sa ville ait été, pour le moment du moins, relativement épargnée par les émeutes qui ont éclaté un peu partout en France après la mort de Nahel. La dernière fois que la capitale des Flandres a été le théâtre de tels événements, c’était en 2005, lors d’un embrasement général des banlieues. Là, « ce n’est pas du tout la même chose », a constaté l’élue, reconnaissant qu’il était impossible de discuter avec les émeutiers d’aujourd’hui.

En 2005, il y avait beaucoup plus de monde dans les rues mais il y avait eu paradoxalement moins de dégâts sur les bâtiments publics. « Il y avait essentiellement des jeunes, oui, mais nous pouvions parler avec eux, avec les familles, se rappelle Martine Aubry. Aujourd’hui, il s’agit d’enfants de 13-14 ans avec lesquels on ne peut pas discuter », déplore-t-elle. Des jeunes qui se sentent abandonnés et un déclencheur, la mort de Nahel, qui arrive à un moment « ou le pays va mal ».

« J’en appelle aussi à la responsabilité des parents »

La maire de Lille confesse qu’elle « comprend moins bien qu’en 2005 cette révolte des jeunes ». Pour elle, il s’agit peut-être d’un mal-être général. « Quand un gouvernement prend tous les jours des décisions qui portent atteinte à la démocratie, que le pouvoir n’en a rien à faire de ce que vivent les gens, ces gamins en entendent parler chez eux », avance la maire, ajoutant toutefois qu’elle ne les « excusait absolument pas ».

Sauf qu’il n’y a pas de recette miracle pour arrêter ça. Des renforts policiers en surnombre seraient une sorte de « provocation », et Martine Aubry n’est pas favorable à l’idée d’instaurer un couvre-feu. « Quelle est l’utilité d’un couvre-feu si l’on n’a pas les moyens de le faire respecter ? Même chose pour l’Etat d’urgence », s’interroge la socialiste.

Alors à Lille, on tente de limiter la casse en retirant des endroits chauds les poubelles, objets très prisés pour lancer des incendies. « Tout le monde doit contribuer à la protection de la ville, insiste Martine Aubry. Et j’en appelle aussi à la responsabilité des parents dont les gamins n’ont rien à faire dans la rue la nuit ».