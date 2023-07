Gérald Darmanin avait dénoncé mercredi un tweet « abject et inacceptable » et demandé la dissolution du syndicat France police. Ce syndicat de policiers avait félicité le policier mis en cause dans la mort de Nahel, 17 ans, mardi à Nanterre : « #Nanterre Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans. En neutralisant son véhicule, ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Les seuls responsables de la mort de ce voyou sont ses parents, incapables d’éduquer leur fils ». Le compte Twitter du syndicat a depuis été suspendu et le syndicat semble avoir pris ses distances, déclarant dans un communiqué « ne pas reconnaître être l’auteur des publications litigieuses concernant l’affaire de Nanterre ».

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de l’Intérieur avait qualifié France police de « groupuscule », « qui n’est en aucun cas un syndicat représentatif de la police nationale ». Lors des élections professionnelles de 2018 et 2022, ce syndicat avait obtenu 3,06 et 3,12 % des voix, des scores qui ne le classent pas, en effet, comme un syndicat représentatif, selon les critères rappelés sur le site du ministère du Travail. En 2014, les premières élections où le syndicat était présent, il avait recueilli 0,95 % des voix.

Le syndicat a été fondé par Michel Thooris, ancien conseiller sécurité de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle de 2012. Celui-ci avait déjà auparavant participé à la création d’un autre syndicat, Action police CFTC, selon Le Monde. Dans un article de 2011, le journal rappelait que le syndicat avait appelé à l’intervention de l’armée dans les banlieues lors des émeutes de 2005. Michel Thooris avait également été candidat FN aux législatives en 2012. Aux dernières élections législatives, c’est le secrétaire général adjoint, Bruno Attal, qui s’est porté candidat dans le Rhône sous les couleurs de Reconquête, le parti d’Eric Zemmour. Une des trois secrétaires nationales, Aurélia Maillard, est la déléguée départementale de Reconquête à Mayotte.









Le syndicat se fait connaître au moment des gilets jaunes, où il propose un comptage des manifestants. Il multiplie les coups médiatiques : en 2019, il porte plainte contre un directeur d’école et l’Education nationale. En cause, une chanson d’Aldebert apprise par les enfants, dans laquelle le chanteur propose parmi de nombreuses propositions pour « louper l’école » de « faire pipi sur un policier ». Il dépose également plainte pour « escroquerie » contre Renaud Muselier, le président de la région Paca. Celui-ci avait lancé une cagnotte pour « les forces de l’ordre ». Michel Thooris et le secrétaire général adjoint du mouvement, Bruno Attal, sont intervenus sur le plateau de TPMP ou de Russia Today. Celui-ci se fait connaître en publiant sur YouTube une vidéo de défense des policiers mis en cause dans l’agression du producteur Michel Zecler, comme le note Streetpress.

Le syndicat milite pour le port d’armes des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, ainsi que pour la fin des aménagements de peine ou la majorité pénale dès 15 ans. En froid avec les autres syndicats de policiers et avec Gérald Darmanin, le syndicat a appelé le ministre de l’Intérieur, via son secrétaire général, à ne pas le dissoudre. Il conteste également la révocation de la police de Bruno Attal, qui avait été annoncé par Gérald Darmanin mercredi.