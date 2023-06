De nouvelles violences urbaines ont émaillé la nuit de jeudi à vendredi à Lyon, Nantes, Saint-Etienne ou Annecy, mais aussi des villes plus petites, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir de police à Nanterre mardi. Pour endiguer une « généralisation » des violences urbaines, les autorités avaient mobilisé 40.000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d’intervention d’élite comme le Raid (police) ou le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

Un déploiement massif n’a pas empêché les bus incendiés, les trams caillassés, les voitures incendiées, les mairies ou les écoles visées, etc. 20 Minutes revient sur cette nuit de violences, de pillages et de saccages, avec ses rédactions en régions, alors qu’Emmanuel Macron a fait savoir ce vendredi matin qu’il était prêt à adapter le dispositif de maintien de l’ordre « sans tabou ».

En Ile-de-France

En Seine-Saint-Denis, « quasiment toutes les communes » ont été touchées, selon une source policière. De nombreux supermarchés ont été pillés notamment à Montreuil et Epinay-sur-Seine. A Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l’entrée d’un centre commercial qui a été en partie pillé et incendié, indique une source policière. La cité Pablo-Picasso à Nanterre, dont Nahel était originaire, a connu elle aussi une troisième nuit de violences soutenues avec des voitures incendiées, des tirs de mortiers d’artifice et de grenades artisanales, a constaté une journaliste de l’AFP. Une agence bancaire du Crédit mutuel a été incendiée. Nanterre est « l’épicentre » et concentre la « majorité » des incidents des Hauts-de-Seine, selon la police, qui note une « dispersion dans d’autres villes calmes jusqu’à présent », comme Châtillon et Sèvres.

A Strasbourg

A Strasbourg, la préfecture du Bas-Rhin a recensé « 74 véhicules incendiés au cours de la nuit », après déjà 66 la nuit précédente, selon un syndicaliste policier. « Deux établissements scolaires ont subi des dégradations significatives. Il s’agit du collège Sophie-Germain et de l’école primaire Marguerite-Perey », où la préfète s’est rendue dans la matinée. « D’autres bâtiments publics ont subi des dégradations plus légères, dont la mairie de quartier au Neuhof », précise encore la préfecture, notant qu’il n’y a pas eu de blessés dans le département. Le Raid avait là aussi été déployé pour appuyer la police dans les quartiers de la Meinau et de Cronenbourg, selon la même source.

En Lorraine

La Lorraine a vécu une nouvelle nuit de violences au cours de laquelle de nombreuses dégradations ont été commises, avec notamment deux mairies de quartier incendiées à Metz. « Les mairies de quartier de Borny et de Bellecroix ont été incendiées la nuit dernière ainsi que le hall de la Boîte à musique », la salle de musique et de spectacle construite au cœur du quartier de Borny, a déclaré le maire (ex-LR) François Grosdidier, qui a passé une partie de la nuit au centre de commandement de la police municipale pour suivre les événements.

A Woippy, si le commissariat lui-même, protégé par des grilles, n’a pas été incendié, l’environnement autour a été détruit, « les voyous s’en sont pris à l’Ecole de la deuxième chance, des services destinés à la population », a encore déploré l’élu. « Le contraste était extrêmement frappant entre le centre-ville messin, serein, et les quartiers autour, comme si on était dans deux mondes parallèles », a ajouté François Grosdidier. La préfecture de Moselle a fait état de 48 véhicules incendiés durant la nuit dans le département.

En Meurthe-et-Moselle, le Raid a été engagé à Mont-Saint-Martin, selon la préfecture. Sur Twitter, le maire de Nancy, Mathieu Klein (PS), a indiqué que « la mairie de quartier du Haut-du-Lièvre est partie en fumée ».

A Nantes

La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par de gros dégâts à Nantes, et ce dans différents quartiers populaires de la ville. Au nord de la ville, une mairie-annexe a été endommagée par un incendie. Plusieurs commerces ont été détruits, dont un magasin de décoration quasiment neuf de l’enseigne Centrakor. Au sud, un double-bus électrique (busway) a été ravagé par les flammes. Les émeutiers ont préalablement ordonné aux passagers de descendre avant de mettre à feu le véhicule. Quartier Bellevue, à l’ouest de Nantes, le supermarché Lidl et le McDonald’s voisins ont été saccagés et pillés. Les images de la voiture bélier défonçant le Lidl, entourée de nombreux jeunes, tournent énormément sur les réseaux sociaux. A Saint-Herblain, en périphérie nantaise, une agence postale et un immeuble de services ont été mis à feu. Plusieurs voitures ont également été incendiées dans l’agglomération.

Stupéfaction ce vendredi matin à la station Clos Toreau où un gros busway électrique a été incendié. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, la ligne va rester perturbée a minima plusieurs heures #Nantes pic.twitter.com/O6VdBZBdyT — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) June 30, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A Lille et à Roubaix

Malgré le déploiement de nombreux policiers à Roubaix, dont le Raid, les émeutes de la nuit ont fait de gros dégâts. La salle de spectacle emblématique, le Colisée, a été attaquée. Pire, dans le quartier sensible de l’Alma, c’est un call center employant plusieurs centaines de personnes, essentiellement de ce quartier, qui a été incendié. Et un incendie s’est déclaré, ce vendredi matin, vers 5 heures, à l’école François-Launay, dans le quartier populaire de Moulins, à Lille

La réaction de Rudy Elegeest, le maire de Mons-en-Baroeul, après l’incendie de l’hôtel de ville. #Nanterre #Nahel #emeutes pic.twitter.com/19mWtr2uFH — 20 Minutes Lille (@20minuteslille) June 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A Amiens

Des bâtiments publics ont été pris pour cibles, comme à Amiens où une école maternelle a été en partie incendiée et l’accueil des enfants était impossible vendredi matin, selon la préfecture.

A Pau

Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau a été visé par un cocktail Molotov, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

A Albi

Les émeutes ont gagné dans la nuit de jeudi à vendredi, le quartier populaire de Cantepau à Albi (Tarn) où les premiers incidents ont éclaté vers 1 heure du matin. Plusieurs tentatives d’intrusion dans des bâtiments publics sont à déplorer, avec l’incendie d’une salle de réunion, des locaux saccagés et l’incendie de véhicules de fonction. Des jets de pierres ont brisé une vitre de l’école Saint-Exupéry et une dizaine de poubelles ont été brûlées.

A Toulouse

A Toulouse, des épisodes de violence ont touché les quartiers de La Reynerie et de Bagatelle au Mirail, mais aussi, et c’est nouveau, le quartier des Izards. Les forces de polices, appuyées par le Raid et le GIGN, ont procédé selon la préfecture à 11 interpellations. On compte sept véhicules incendiés et une grue à La Reynerie. Le bilan de la nuit ? Vingt-sept interpellations, 18 voitures et deux autocars brûlés, deux semi-remorques et une camionnette. Un fonctionnaire de police a été légèrement blessé.

A Marseille

Dans le centre-ville de Marseille, c’est la devanture de la bibliothèque municipale de l’Alcazar qui a été endommagée. A quelques encablures de là, sur le Vieux-Port, des échauffourées ont opposé les forces de l’ordre à un groupe de 100 à 150 personnes qui auraient tenté de monter des barricades.

En Bretagne

Même si les violences ont été moindres qu’ailleurs, les villes bretonnes ont également été le théâtre d’émeutes dans la nuit de jeudi à vendredi. C’est à Brest que les tensions ont été les plus fortes. Après une première nuit très agitée dans le quartier de l’Europe mercredi soir, les violences ont cette fois eu lieu dans le centre-ville. Venues des différents quartiers de la ville, des bandes de jeunes ont démoli des abribus et du mobilier urbain, mis le feu à des poubelles et pillé un magasin Jott. Le sous-préfet Jean-Philippe Setbon a décrit « beaucoup d’affrontements entre policiers et petits groupes très mobiles ».

A Rennes, les violences se sont concentrées dans le quartier du Blosne, dans le sud de la ville, avec des affrontements entre les forces de l’ordre et des bandes de jeunes à coups de gaz lacrymogènes et de mortiers d’artifice. Un engin de chantier a également été volé et utilisé pour détruire un lampadaire.

🔴🔥Un engin de chantier est utilisé pour détruire des lampadaires à #Rennes #émeutes pic.twitter.com/I4Tt8iqcoH — Perkut (@PerkutMedia) June 29, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A Saint-Brieuc enfin, la MJC du Plateau a été en partie détruite par un incendie. Lors d’une intervention, un pompier a également été blessé par un tesson de bouteille.

Dans la région lyonnaise et à Grenoble

A Lyon et Grenoble, les transports publics étaient toujours perturbés vendredi matin, selon les informations obtenues auprès des réseaux TCL et M’Tag. Les conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait à Grenoble après des « tirs de mortiers » dans la soirée de jeudi, selon M’Tag. La circulation sur deux lignes de bus reste « perturbée » vendredi jusqu’à nouvel ordre, selon son site Internet.

De premières tensions ont débuté en début de soirée dans l’est lyonnais. À Vénissieux, un tramway a été caillassé et a dû être abandonné après une tentative d’incendie et à Bron, un bus incendié « par un petit groupe », a indiqué à l’AFP Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la métropole en charge des déplacements. Des images du bus incendié ont vite circulé sur les réseaux sociaux. A Vaulx-en-Velin, le poste de police municipale a été dégradé, à Rilleux-la-Pape, une crèche et une médiathèque ont aussi subi des dégâts, selon la préfecture qui fait état de 12 interpellations et 43 blessés légers dans les rangs de force de l’ordre. Des tensions ont notamment éclaté dans le 8e arrondissement de Lyon où le Raid a été dépêché, selon une source policière.

A Annecy

Les pompiers sont également intervenus toute la soirée et une partie de la nuit pour éteindre des « feux de poubelles et de mobiliers urbains » à Annecy, en Haute-Savoie, ont-ils indiqué à l’AFP. Les tensions sont apparues dans le quartier des Teppes, selon des images du quotidien régional Le Dauphiné Libéré montrant un groupe de personnes tentant de forcer l’entrée d’un centre commercial.

Et ailleurs aussi

En Saône-et-Loire, Mâcon, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône ont vu des « affrontements entre forces de l’ordre et fauteurs de troubles, qui ont mis le feu à des poubelles et à des véhicules », a indiqué la préfecture dans un communiqué. « Des établissements publics ont été visés », notamment une école maternelle à Mâcon et la mairie de Sanvignes-les-Mines », un bourg de 4.000 habitants, selon la même source. En Isère, des feux ont notamment visé un bureau de la police municipale à Villefontaine, une cour d’école à Bourgoin-Jallieu et une salle de spectacle à Fontaine, selon les pompiers. Saint-Etienne et Clermont-Ferrand ont également connu une nuit marquée d’incidents, avec feux d’artifice, feux de poubelles, et voitures incendiées, selon la presse locale.