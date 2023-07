« Ils vont aux toilettes pour aller aux toilettes ». Plus pour les squatter, ou en faire des zones de non-droits réservées aux bandes de garçons avec un certain ascendant. Les collégiens de Verfeil, près de Toulouse, terminent leur première année scolaire option « WC mixtes » dans la cour.

Plus de petit coin pour les filles séparé de celui des garçons, mais deux blocs sanitaires « non genrés », l’un pour tous les 6e, 5e, l’autre pour tous les 4e, 3e. Evidemment, sans urinoir. Les points d’eau pour remplir les gourdes ont été déplacés à l’extérieur rendant aux lieux leur fonction essentielle « Et le bilan est plutôt positif, elles sont plus propres et subissent moins dégradations », assure Jean-Philippe Monteil, le principal de l’établissement. Il teste régulièrement les élèves sur le sujet, et si 58 % d’entre eux se montrent encore réfractaires à cette nouveauté, il constate avec satisfaction que le taux de ceux qui ne les utilisaient pas du tout est tombé de « 30 à 15 % ».

La fin des portes de type « saloon »

« Dégenrer » les toilettes ne coulait pas de source. D’abord parce que ce choix de l’équipe pédagogique est matériellement plus cher. Fini les portes de type « saloon » avec de grands vides en bas et en haut et « les cloisons fines en PVC ». Il a fallu « maçonner », avec l’accord du conseil départemental, dont c’est la compétence. Et Vincent Gibert (PS), le vice-président de la collectivité en charge des Affaires scolaires, ne regrette pas son feu vert pour les « blocs sanitaire non genrés ». « L’expérience est réussie, dit-il et nous sommes favorables à toutes les initiatives qui peuvent contribuer à apaiser le climat scolaire ».





Les toilettes mixtes du collège de Verfeil. Plus d'espace en haut et en bas des portes des cabines. - DR

Le collège Jean-Gay de Verfeil n’est que le pionnier d’une longue liste. Les cabines bien compactes sont déjà une réalité, dont les équipes pédagogiques ont la liberté de se saisir, à Saint-Jean, Villefranche-de-Lauragais ou Anatole-France à Toulouse. Et elles figurent désormais dans tous les cahiers des charges du Conseil départemental, qu’il s’agisse de collèges en rénovation, des huit en cours de construction ou des 17 déjà programmés pour le futur.

Jeux avec les protections périodiques

A Verfeil – « collège favorisé, avec peu de mixité sociale », reconnaît Jean-Philippe Monteil – il a aussi fallu faire un sort à la désinformation. « Quand des questions nous sont remontées au conseil d’administration, j’ai fini par publier les photos des sanitaires sur le site du collège pour bien montrer qu’on ne pouvait regarder dans la cabine d’à côté en se hissant en haut de la cloison », raconte-t-il. Il confesse aussi que l’idée des toilettes par niveau n’est pas pleinement efficiente. « Car un élève de 6e peut avoir le physique d’un élève de 3e, ou vice-versa, et qu’on ne peut pas tout contrôler ».









L’arrivée du distributeur de protections périodiques dans les toilettes mixtes ne s’est pas faite non plus sans flottement. Les garçons se sont immédiatement mis à jouer avec, à les piquer, les mouiller et les faire gonfler. Ils ont eu droit à une « grande discussion sur ce que sont les règles », raconte le chef d’établissement qui ne compte pas faire de halte sur le chemin de l’égalité filles/garçons. En adaptant la pédagogie avec son équipe mais aussi en veillant par exemple « à nos pas commander que des romans écrits par des hommes » pour le CDI.

Après avoir interdit les jeux de balles sur le plateau sportif quand les équipes ne sont pas mixtes, il s’apprête superviser cet été les travaux de la nouvelle cour. Visuellement moins nette et carrée pour que chacun y trouve sa place. Le conseil départemental veut en effet aussi mettre fin à une « géographie de genre », avec, explique Vincent Gibert, « ces cours où les garçons occupent 90 % de l’espace et où les filles sont reléguées sur les côtés ». L’élu devrait aussi officialiser prochainement l’arrivée de distributeurs de protections périodiques gratuites dans tous les collèges de Haute-Garonne.