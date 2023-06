« On doit faire pire que les autres villes, on doit montrer qu’on est Marseillais. » « On va leur montrer c’est qui les boss d’IDF » (Île-de-France). Depuis trois jours, de chaînes Telegram en posts Snapchat, les jeunes émeutiers semblent se livrer par réseaux sociaux interposés à une sorte de concours de dégradations. Sur des canaux pouvant compter jusqu’à 500.000 abonnés, ils rivalisent de violences assurant ainsi, pour certains, « honorer » la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine) par un policier.

#Nahel, #nanterre, #police, #GuerreCivile, etc. Les mots clés ou tendances suggérés par les algorithmes de Snapchat, Instagram ou Twitter renvoient en grande majorité vers les images chroniquant la flambée de violence qui touche la France depuis mardi. Et ces courtes vidéos mêlant pillages de magasins, incendies de bâtiments publics ou actions saisissantes à base de voiture-bélier ou d’engin de chantier dérobé bénéficient d’une exposition sans précédent. Certaines sont devenues virales. « Toutes les applications, Telegram, Signal, WhatsApp ont à peine dix ans, alors par rapport [aux émeutes de] 2005, il y a le poids dantesque des réseaux sociaux, observe une source policière marseillaise contactée par 20 Minutes. Le soir, tu peux y voir des récaps de la journée par cité qui se livrent à une sorte de surenchère. Même si, à Marseille, c’est plutôt en ville que ça se passe et que les gars semblent motivés seulement par l’appât du gain. »

Une « accélération de la diffusion géographique des émeutes »

2005, époque à laquelle Facebook était encore un réseau réservé aux étudiants d’Harvard, est révolue. Et là où près vingt ans auparavant les émeutes avaient mis trois jours à s’étendre de Clichy-sous-Bois à toute la Seine-Saint-Denis, et une semaine à gagner toute la France, les violences urbaines liées au décès de Nahel n’auront mis que deux jours à embraser Lille, Nantes, Annecy, Villeurbanne, Lyon ou même Annecy.

Et les réseaux sociaux ont participé à cette « accélération de la diffusion géographique des émeutes », assure à 20 Minutes Edouard Bouté, chercheur en sciences de l’information et de la communication à Paris-Sorbonne. « C’est la course à l’échalote entre cités, ils veulent faire mieux que le voisin », avance quant à lui David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française interrogé par Le Parisien. « Ça tournait en boucle en disant ''on s’unit pour aller attaquer la police''. Ça n’a pas été aussi coordonné que ce qu’ils auraient sans doute espéré mais ça a été une réalité », déplore Jean-Marc Luca, directeur départemental de la sécurité publique de l’Essonne.

« Ils intensifient et accélèrent l’émotion »

« Les réseaux sociaux intensifient et accélèrent l’émotion, mais il est difficile de dire qu’ils produisent à eux seuls des émeutes », tempère toutefois Edouard Bouté, avant de poursuivre : « leur attribuer la seule responsabilité des violences, comme vient typiquement de le faire le président, cela à tendance à dépolitiser le problème initial qui est celui des violences policières ».

Ainsi, selon le chercheur, taper sur Snapchat et compagnie ne suffit pas, il faut aussi comprendre pourquoi la mort de Nahel, mardi à Nanterre, a engendré ce mouvement de colère alors « qu’un fait similaire, survenu à Nice en septembre dernier, n’a pas déclenché d’émeutes ». En septembre dernier, un jeune homme de 24 ans avait été tué par un policier à l’issue d’une course-poursuite et d’un refus d’obtempérer.

« Les réseaux sociaux permettent de rendre l’émeute mémorable. De faire de ce jour qui sort de la quotidienneté, un souvenir durable. Ils permettent aussi de produire des documents qui viennent renseigner, attester, prouver la violence policière. On y creuse l’espace moral de l’intolérable », considérait déjà en 2019 le chercheur Romain Huet, dans les colonnes de Libération. Selon les experts, ce besoin de mémoire, de consigner sur le Web est un élément essentiel de la séquence sociale actuelle. Et c’est d’ailleurs les circonstances de la mort de Nahel, largement documentées et diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont mis le feu aux poudres

« Avoir l’identité de celle et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux »

Et c’est sans surprise le souvenir de Nahel que les émeutiers prétendent célébrer, c’est la mémoire du jeune homme originaire de la cité Pablo-Picasso de Nanterre qui est invoquée dans les discussions et les vidéos en ligne. « Le p’tit faut honorer sa mémoire mais pas en brûlant tout », glisse ainsi un internaute dans une discussion où différentes cibles étaient évoquées en vrac : un Footlockers, une concession Honda, des commissariats, des magasins de luxes. Reste que ces messages, on en retrouve aussi version tags sur les murs des villes : « Justice pour Nahel. La police tue », peut-on, entre autres, lire à Marseille à la suite du passage des jeunes émeutiers.

De l’autre côté de la Manche, le rôle des réseaux sociaux dans les émeutes d’août 2011 avait déjà été soulevé par le gouvernement britannique. L’exécutif avait même envisagé serrer la visse et de filtrer leur usage pendant un temps. Ce vendredi, Emmanuel Macron a, lui, assuré que « les plateformes et les réseaux sociaux » jouaient « un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours ».

« Nous avons vu à la fois l’organisation de rassemblements violents se faire mais aussi une forme de mimétisme de la violence », a tranché le chef de l’Etat. Bilan : « dans les prochaines heures » plusieurs dispositions devraient être prises pour, selon le président, « organiser en lien avec les plateformes le retrait des contenus les plus sensibles » mais aussi adresser des demandes « pour avoir l’identité de celle et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler aux désordres ou exacerber la violence ». De Nanterre à Hong Kong, il n’y aurait qu’un Snap ? En mai 2022, l’administrateur d’une chaîne Telegram impliquée dans les révoltes pro démocratiques de 2019 a été condamné à six ans prison.