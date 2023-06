Alors que des violences urbaines ont éclaté un peu partout en Ile-de-France et dans les banlieues de grandes villes françaises après la mort du jeune Nahel, mardi, les communes tentent de réagir. Outre une forte présence policière depuis trois soirs, certaines villes ont opté pour la mise en place d’un couvre-feu, afin de dissuader et de faciliter le travail des forces de l’ordre.

La municipalité de Clamart a été la première à instaurer un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures de jeudi soir à lundi matin. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une rame de tramway a été incendiée dans cette ville de banlieue cossue et plutôt tranquille. A Neuilly-sur-Marne, où sept véhicules de la police municipale ont été détruits par les flammes, le maire Zartoshte Bakhtiari (SE) a décidé de mettre en place un couvre-feu partiel sur trois quartiers de la ville : les Fauvettes, les Primevères et le secteur de la mairie.









La mairie de Compiègne, dans l’Oise, a également imposé jeudi un couvre-feu de 22 heures à 6 heures jusqu’à lundi matin pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un parent ou représentant légal. La mesure de couvre-feu fait suite à une série de violences dans le quartier prioritaire du Clos-des-roses, où selon la mairie, « beaucoup de tirs de mortier » ont visé dans la nuit policiers et pompiers, tandis que des poubelles et véhicules ont été incendiés. Le maire LR de la ville, Philippe Marini, a déjà par le passé imposé des couvre-feux nocturnes pour les mineurs, notamment pour la Fête de la musique en 2022.

Un avocat a annoncé avoir introduit au tribunal administratif de Cergy-Pontoise un référé-liberté contre l’arrêté de couvre-feu de Clamart, « totalement disproportionné » à ses yeux. « La période de troubles entraîne des réactions inadaptées qui punissent collectivement les citoyens. La réponse sécuritaire n’est pas la réponse face au malaise social », a estimé cet avocat, Me Vincent Brengarth.