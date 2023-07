Un nouveau nom de famille pour démarrer une autre page de sa vie. Depuis un an, les Français qui le souhaitent peuvent changer de patronyme plus facilement, grâce à la loi Vignal (du nom du député qui l’a portée). Ils peuvent décider de remplacer le nom de leur père par celui de la mère, d’accoler le nom de famille de leur mère à leur patronyme, ou bien de prendre le nom de leur père s’ils portaient celui de leur mère.

Pour cela, il suffit désormais d’une simple demande officielle devant l’officier d’état civil de la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Puis de se présenter en mairie un mois après réception de sa demande, afin de la confirmer. Une démarche tellement facile qu’elle a déjà séduite de nombreux Français. D’après les chiffres du ministère de la Justice dévoilés en juin, en un an, 70.000 personnes ont bénéficié de ce nouveau droit, alors qu’il y avait moins de 2.000 demandes par an sous le régime antérieur, beaucoup plus complexe. Des chiffres qui étonnent Patrick Vignal, le député de l’Hérault (Renaissance) qui a porté la loi : « Je m’attendais au plus à 15.000 demandes dans l’année. Il y a un élan national pour ce dispositif qui répond à un vrai besoin. C’est une loi sociétale qui a d’autant plus de mérite qu’elle n’a pas coûté d’argent ! », déclare-t-il à 20 Minutes.

Tourner une page douloureuse

Parmi celles et ceux qui ont sauté le pas, beaucoup l’ont fait car leur patronyme leur rappelait un traumatisme familial, constate le député : « C’est le cas de personnes victimes d’inceste, de violences familiales ou d’abandon parental. » Cathy, qui a répondu à notre appel à témoins, fait partie du lot : « Ça faisait quinze ans que j’attendais des démarches moins contraignantes, car porter le même nom que son violeur était très difficile. » L’ancien nom d’Aline lui renvoyait aussi sans cesse le souvenir d’un drame familial : « Mon père a assassiné ma maman, j’avais honte de porter son nom. Je me sens mieux de porter le nom de ma mère », confie-t-elle. Pour Sandrine, le patronyme de celui qu’elle qualifie de géniteur représentait également un fardeau : « Ce fut une personne horrible, qui me battait étant petite et faisait beaucoup d’autres choses pas très saines. Il était malade psychologiquement. Donc quand la loi est passée, j’ai bondi. Ce fut un nouveau départ, une nouvelle vie, comme une renaissance. »

Un soulagement éprouvé aussi par Olivia : « J’ai pris le nom de ma mère. Ça a changé ma vie, car mon père m’a abandonnée lorsque j’étais petite et je n’avais aucun lien avec son nom de famille. » Cette étape vient donc parfois mettre un terme à une longue quête identitaire, comme pour Stéphanie, 55 ans : « J’ai vécu une enfance atroce avec mon géniteur jusqu’à ce que l’on s’enfuie dans un foyer pour femmes battues lorsque j’avais 13 ans. C'est une renaissance pour moi, plus de quarante ans que j’attends ce moment. »

Rendre hommage à l’un de ses parents

Les motivations à changer de nom ne sont pas toujours aussi dramatiques. Certains le font car leur patronyme engendrait des railleries, à l’instar de Jean-Michel : « Cela faisait des années que je le désirais, car le nom de mon père qui était « Pey ». Dois-je vous dire que mon enfance a été très dure, puisque mon nom était source de nombreuses moqueries ? Aujourd’hui, malgré mes 63 ans, je suis fier et heureux de porter enfin le nom de ma mère », affirme-t-il.

Le désir de changer d’état civil peut aussi juste être mû par une volonté de rendre hommage à l’un de ses parents, ou aux deux. Comme pour Isabelle : « J’ai repris mon nom de naissance, auquel j’ai associé celui de ma mère. Je suis très fière de le porter, en hommage à mes deux parents décédés. » Pour Claire, sa démarche ressemble à un cri d’amour lancé à sa mère : « J’ai ajouté son nom à mon nom de famille. Je suis fière que la lignée de ma mère et de ma grand-mère maternelle ne s’éteigne pas. Car "ce que l’on ne nomme pas n’existe pas." Maintenant, ma famille maternelle existe à nouveau ». Mélanie aussi a voulu témoigner sa reconnaissance à sa mère : « C’est juste au nom de la parité que j’ai effectué la démarche. Cela restitue la place non négligeable qu'elle méritait dans mon éducation, plus le bonus des câlins reçus. »

Une nouvelle peau dans laquelle on se sent bien

Certains ressentent un tel sentiment de libération après la démarche que leur corps réagit. C’est l’expérience que raconte Lydie : « Le jour où j’ai confirmé mon changement de nom, mon corps a réagi d’une façon étrange : la douleur au dos que j’avais depuis plus de trente ans a disparu ! L’ostéopathe que j’avais consulté avant m’avait demandé si j’avais de bonnes relations avec mon père, m’expliquant qu’en médecine chinoise, les douleurs du côté droit du corps correspondaient souvent à un problème relationnel avec le père… Mais je n’y croyais pas vraiment » Alexandra aussi a ressenti cette sensation de bien-être après avoir pris le nom de sa mère : « Je me sens tout simplement mieux dans ma peau. Et je n’ai plus de boule dans la gorge lorsqu’il s’agit de prononcer mon nom de famille, qui ne raisonnait pas avec ma personne. »









Quant à Anne, elle éprouve un vrai plaisir à épeler son nouveau nom à ses interlocuteurs : « Je n’ai jamais été aussi heureuse et fière de donner mon nom pour tout ce qui est administratif, ou juste pour me présenter ! », déclare-t-elle. Des témoignages de ce type, Patrick Vignal en a recueilli beaucoup : « C’est la loi du bonheur. Ces personnes ont lâché un fardeau ou retrouvé une forme d’intimité avec l’un de leurs parents. Certaines ne vont d’ailleurs plus chez le psy après avoir changé d’identité. Elles revivent. »

Des complications administratives au début

Reste qu’avant de respirer à nouveau, il a souvent fallu affronter quelques tracasseries administratives, comme le raconte Lydie : « Les délais pour avoir une pièce d’identité sont longs et la Sécurité sociale et les impôts ont fait beaucoup d’erreurs : ils ont donné mon nom de naissance à mon mari. Et je dois attendre d’avoir ma nouvelle carte d’identité pour pouvoir faire corriger tout ça. » Yoann décrit aussi son parcours du combattant : « Les préfectures s’embourbent dans la nouvelle réglementation. Résultat : j’ai changé officiellement de nom début novembre, et en ce début juillet, je n’ai toujours pas ma nouvelle pièce d’identité », déplore-t-il.

Des échos qu’a eus Patrick Vignal : « Certaines mairies ont eu des retards à l’allumage. Mais la loi va vite rentrer dans les mœurs. Et je parie même que d’ici trois ou quatre ans, elle va déclencher le fait que les couples choisiront naturellement d’accoler leurs deux noms dans le patronyme de leurs enfants », assure-t-il.