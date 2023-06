Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Troisième nuit de violences urbaines en France, plus de 400 interpellations

La « généralisation » des violences crainte par les services de renseignement a bien eu lieu. Dégradations de bâtiments publics, pillages et échauffourées sporadiques ont secoué de nombreuses villes de région parisienne et de province pour la troisième nuit consécutive, jeudi après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire. Pour endiguer cet embrasement des quartiers populaires, les autorités avaient mobilisé 40.000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d’intervention d’élite comme le Raid (police) et ses véhicules noirs blindés ou le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployés dans plusieurs villes. Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise vendredi à 13 heures à Paris, pour la deuxième fois en deux jours, a annoncé l’Elysée.









Le policier auteur du coup de feu contre à Nahel a demandé « pardon à la famille », selon son avocat

Le policier auteur du coup de feu qui a tué le jeune Nahel mardi lors d’un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine) a demandé pardon à la famille de l’adolescent pendant sa garde à vue, a rapporté jeudi son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, sur BFMTV. « Les premiers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon et les derniers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille », a déclaré Me Liénard. « Mon client a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo (…) qu’il a vue pour la première fois lors de sa garde à vue », a également assuré le conseil, en référence aux images le montrant tirant le coup de feu qui a causé la mort du jeune homme de 17 ans.

La ministre Oudéa-Castera visée par une information judiciaire après la plainte de Le Graët

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera est visée par une information judiciaire à la Cour de justice de la République (CJR) après une plainte en diffamation de l’ex-patron du foot français Noël Le Graët, a appris l’AFP vendredi de source judiciaire. La commission d’instruction de la CJR, seule juridiction habilitée à juger des ministres dans l’exercice de leur fonction, est saisie depuis le 21 juin de la procédure déclenchée par Le Graët après des propos de la ministre en février sur sa gestion de la Fédération française de football (FFF). Sollicité par l’AFP, l’avocat de Le Graët, Me Thierry Marembert, n’a pas souhaité commenter. Noël Le Graët a démissionné en février avec fracas de la FFF, qu’il dirigeait depuis 2011, après un rapport d’audit accablant de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur sa gestion, sur fond d’accusations de harcèlement sexuel.