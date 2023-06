Mort de Nahel EN DIRECT : Un hôtel incendié à Roubaix… Plus de 400 interpellations dans toute la France…

5h50 : Le bilan de la nuit, avec plus de 400 interpellations

Malgré la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes, des violences et des dégradations se sont déroulées toute la nuit sur l'ensemble de la France. Dans les métropoles, comme Paris, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg et Toulouse, mais aussi dans des villes de taille moyenne, notamment à Roubaix, Tours et Poitiers.

Au total, on décomptait au moins 421 interpellations à 3 heures du matin, selon une estimation de l'entourage de Gérald Darmanin, dont plus de la moitié sur Paris et la petite couronne. Il s'agit essentiellement de mineurs, âgé de 14 à 18 ans.

