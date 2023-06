La « généralisation » des violences crainte par les services de renseignement a bien eu lieu. Dégradations de bâtiments publics, pillages et échauffourées sporadiques ont secoué de nombreuses villes de région parisienne et de province pour la troisième nuit consécutive, jeudi après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire.

Pour endiguer cet embrasement des quartiers populaires, les autorités avaient mobilisé 40.000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d’intervention d’élite comme le Raid (police) et ses véhicules noirs blindés ou le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployés dans plusieurs villes.

Plus de 400 interpellations, principalement de mineurs

Malgré ce déploiement massif et des couvre-feux nocturnes, des violences et des dégradations ont été signalées jeudi soir dans de multiples villes. Vers 3h00, au moins 421 personnes ont été interpellées au niveau national, selon l’entourage de Gérald Darmanin, dont « l’essentiel » est âgé entre 14 et 18 ans. Plus de la moitié (245) ont eu lieu à Paris et dans la petite couronne

« Il n’y a pas d’affrontement très violent en contact direct avec les forces de l’ordre, mais il y a un certain nombre de magasins vandalisés, de commerces pillés voire incendiés », a détaillé un haut-gradé de la police nationale.

Cela a été le cas dans le coeur de Paris, aux Halles et dans la rue de Rivoli qui mène au Louvre, mais aussi en banlieue parisienne, dans l’agglomération de Rouen, à Nantes et à Brest, où le sous-préfet Jean-Philippe Setbon a décrit à l’AFP « beaucoup d’affrontements entre policiers et petits groupes très mobiles ». Un bureau de tabac a notamment été incendié, et la devanture d’un Lidl forcée à la voiture bélier.

#AlertesInfos

#AlertesInfos

Lidl de Bellevue à Nantes pic.twitter.com/MnsLdN1YR4 — Hamza (@Hamzadzz1) June 29, 2023



Le nord de la France a été particulièrement touché. A Lille, le Raid a été déployé. A Roubaix, l'hôtel B&B près de la gare, dans le quartier défavorisé de l'Alma, a pris feu après minuit, jetant dans la rue sa dizaine de résidents. Selon un riverain, les flammes sont parties d'un commerce incendié en bas. Les pompiers ont également dû intervenir sur un autre brasier dans un grand immeuble voisin abritant des bureaux.

Plusieurs incendies de bâtiments à Roubaix dont un hôtel #emeutes #Nanterre #Nahel pic.twitter.com/MhzB5gmyAN — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 30, 2023







Bibliothèque municipale endommagée à Marseille

Comme la veille, les forces de l’ordre ont également été visées, des poubelles, des voitures et des bus brûlés, notamment à Villeurbanne (Rhône), ont constaté des journalistes de l’AFP, ou à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

A nouveau, des bâtiments publics ont également été pris pour cibles par des groupes souvent encagoulés ou dissimulés sous des capuches, comme à la mairie du quartier prioritaire de l’Argon à Orléans. « Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau » a par exemple été visé par un cocktail molotov, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Dans le centre-ville de Marseille, c’est la devanture de la bibliothèque municipale de l’Alcazar qui a été endommagée qui a été brisée, avec des fumigènes lancés dans le hall. Mais il n’y a pas eu d’incendie dans le bâtiment, contrairement à ce qu’affirment de fausses informations sur les réseaux sociaux.

❗️Attention aux tweets de récup qui reprennent ces images et affirment que la bibliothèque de l'Alcazar a été incendiée et des livres brûlés.

Précision (source policière):

- la devanture a été brisée

❗️Attention aux tweets de récup qui reprennent ces images et affirment que la bibliothèque de l'Alcazar a été incendiée et des livres brûlés.

Précision (source policière):

- la devanture a été brisée

- des fumigènes dans le hall mais pas d'incendie de la bibliothèque #Marseille https://t.co/EEFMhvfv5F — Philippe Berry (@ptiberry) June 29, 2023



A quelques encâblures de là, sur le Vieux Port, des échauffourées ont opposé les forces de l’ordre à un groupe de 100 à 150 personnes qui auraient tenté de monter des barricades.

Fusées d’artifices à Nanterre

En Seine-Saint-Denis, « quasiment toutes les communes » ont été touchées, souvent des actions éclairs, de nombreux bâtiments publics pris pour cible comme la mairie de Clichy-sous-Bois et des commerces pillés, selon une source policière. « La protection des bâtiments publics a été la priorité », a concédé une source locale.

A Nanterre, préfecture des Hauts-de-Seine devenue épicentre des violences, des fusées d’artifices et des grenades ont éclaté dans le quartier populaire de Pablo Picasso où vivait l’adolescent tué, selon une journaliste de l’AFP.

La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la préfecture de police de Paris s’est déployée un moment à l’entrée de la cité et ses célèbres tours nuages, épaulée dans le ciel par un hélicoptère.

C’est de Nanterre qu’est partie dans l’après-midi une « marche blanche » à la mémoire de Nahel qui a rassemblé 6.200 participants, selon la préfecture de police, aux cris de « justice pour Nahel » et « plus jamais ça ». La marche s’est terminée dans la confusion par des heurts. Du mobilier urbain a été détruit, des voitures incendiées et le monument de la Résistance et de la Déportation a été dégradé.

« J’en veux pas à la police, j’en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils », a déclaré la mère de la victime, Mounia M., au micro de l’émission C à vous sur France 5.

Le policier inculpé pour homicide volontaire

Depuis la mort de Nahel mardi, des écoles et des édifices publics ont été la cible de la colère de jeunes habitants des quartiers populaires et incendiés dans de multiples villes de France, rappelant les émeutes qui avaient embrasé la France en 2005 après la mort de deux jeunes poursuivis par la police. Des « scènes de violences » contre « les institutions et la République » qui sont « injustifiables », a fustigé Emmanuel Macron.

Le drame à l’origine de l’embrasement s’est produit à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, lors d’un contrôle de police sur la voiture conduite par Nahel, un mineur connu pour des refus d’obtempérer. « Le parquet considère que les conditions légales d’usage de l’arme » par le policier auteur du tir « ne sont pas réunies », a déclaré jeudi matin le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache. Ce policier de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire dans l’après-midi.