Le policier auteur du coup de feu qui a tué le jeune Nahel mardi lors d’un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine) a demandé pardon à la famille de l’adolescent pendant sa garde à vue, a rapporté jeudi son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, sur BFMTV.

🔴 EN DIRECT

Mort de Nahel: selon l'avocat du policier, son client "s'est ému de la mort de ce jeune homme" et demande "pardon à la famille"https://t.co/8R4IC3TbGs pic.twitter.com/9wOihYHFV6 — BFMTV (@BFMTV) June 29, 2023



« Les premiers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon et les derniers mots qu’il a prononcés étaient pour dire pardon à la famille », a déclaré Me Liénard. « Mon client a été extrêmement choqué par la violence de cette vidéo (…) qu’il a vue pour la première fois lors de sa garde à vue », a également assuré le conseil, en référence aux images le montrant tirant le coup de feu qui a causé la mort du jeune homme de 17 ans.

« Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. Il n’a pas voulu tuer », a-t-il ajouté. Le fonctionnaire a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jeudi. Me Liénard a annoncé sur BFMTV qu’il allait faire appel de ce placement en détention dès vendredi matin.

La mère de Nahel en veut « à une personne, pas à la police »

« Je n’en veux pas à la police, j’en veux à une personne : celui qui a enlevé la vie de mon fils », a déclaré Mounia M., la mère de Nahel, dans une interview diffusée jeudi soir sur France 5.

« J’ai des amis policiers, ils sont de tout coeur avec moi (…). Ils ne sont pas d’accord avec ce qu’il a fait », a-t-elle dit dans l’émission C à vous », alors que des violences urbaines ont éclaté un peu partout en France depuis la mort de son fils unique.

Le policier « a vu une tête d’Arabe »

« Il avait pas à tuer mon fils, il y avait d’autres manières de faire. Une balle ? Si près de son torse ? Non, je ne peux pas imaginer ça (…). Il y a d’autres moyens de les faire sortir (du véhicule). Tuer des petits comme ça… Ça va durer combien de temps ? Encore combien d’enfants vont partir ? », déclare-t-elle pour sa première longue prise de parole depuis le drame.

Le policier « a vu une tête d’un Arabe, d’un petit gamin, il a voulu lui ôter la vie », assure-t-elle également dans cette interview enregistrée jeudi matin, avant la marche blanche de l’après-midi à Nanterre.

Mounia M. dit également espérer que la justice « soit vraiment ferme » contre le policier. « Pas six mois et après il est dehors », ajoute-t-elle. Depuis cette interview, le policier a été mis en examen et placé en détention provisoire.