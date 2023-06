L’affaire de l’attaque d’Angèle Houin, l’octogénaire cannoise dont les deux agresseurs adolescents ont été condamnés mercredi à un an de sursis probatoire, rebondit sur un autre terrain. Le père du plus jeune, privé juste après les faits de son emplacement dans un marché de Cannes, a annoncé à Nice-Matin qu’il attaquait la municipalité après que « toute [sa] famille » a été « exposée par le maire ». « Tout cela relève de l’indécence », réagit ce jeudi l’hôtel de ville. Une plainte pour « atteinte à la vie privée », « violation du secret professionnel », « diffamation » et « discrimination » a en tout cas bien été déposée par le parent du garçon qui avait porté un violent coup au visage de la retraitée, la laissant inanimée devant son immeuble le 29 août 2022. La mairie « s’attachera à démontrer qu’aucun de ces griefs n’est fondé », assure-t-elle, rappelant que « Madame Houin est la seule victime dans ce dossier ».

« En dévoilant son patronyme, ainsi que des informations sur la situation scolaire et judiciaire de son fils mineur et en exposant un litige avec des organismes sociaux concernant le versement de certaines allocations, la ville a détourné des informations obtenues dans le cadre de certaines missions de service public. La famille a été livrée à la vindicte populaire et une vague raciste s’est nourrie du communiqué de la mairie », avance de son côté Me Hervé Seroussi, le conseil du plaignant, dans les colonnes du quotidien.

A visage découvert à deux reprises dans TPMP

Dans une publication datée du 4 décembre, la ville avait effectivement divulgué le nom du père de l’agresseur. Elle indiquait que son fils était « connu localement pour avoir été expulsé plusieurs fois de [ses] collèges » et que « la famille [était] également connue de la CAF et du Département des Alpes-Maritimes auxquels elle doit le remboursement de sommes conséquentes, indûment versées ». La collectivité précisait par ailleurs que la place de marché n’était occupée qu’une « demi-journée par semaine » et qu’elle ne lui avait pas été réattribuée, « d’abord par mesure conservatoire d’ordre public, puis définitivement ». Elle notait enfin alors que l’intéressé avait seul « décidé de médiatiser [cette] décision municipale » en « contactant la presse pour se placer en victime ». Nice-Matin lui donnait la parole à ce sujet dans un article publié le 2 décembre sans donner son identité.

🔴 Réaction de la Mairie de Cannes aux articles concernant le retrait de la place de marché à Monsieur Azhari ⤵️ pic.twitter.com/a004fOd3nv — Cannes (@villecannes) December 4, 2022



Mais la mairie rappelle aussi ce jeudi que le père de famille s’est lui-même « exposé par deux fois dans des émissions de télévision à forte audience », dont une première fois le 15 septembre. Ce soir-là, il était apparu à visage découvert aux côtés d’une autre de ses enfants, elle aussi sans anonymat, dans l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8. Il y était revenu une seconde fois, le 5 décembre. « Tout cela relève de l’indécence, comme celle […] de faire croire que son identité a été dévoilée par la ville », note la municipalité dans sa nouvelle réaction diffusée ce jeudi.

David Lisnard dénonce une « non-sanction » pour les agresseurs

« Du point de vue de la mairie, les parents de ces agresseurs ne seront jamais les victimes, quoi qu’ils disent et quoi qu’ils fassent en utilisant une fois encore les médias, fait valoir la collectivité. Dans ce dossier, Madame Houin est la seule victime, sauvagement agressée par-derrière et laissée pour morte devant chez elle. »

Mercredi, le maire LR de Cannes David Lisnard avait qualifié la décision du tribunal pour enfants de Grasse, de condamner les deux adolescents à un an de sursis probatoire, de « non-sanction ». Elle « ne respecte pas la victime et ne protège pas la société » et elle « démontre l’urgence de mener la réforme de la Justice pénale des mineurs que nous proposons avec [la députée] Alexandra Martin », a-t-il écrit sur Twitter.