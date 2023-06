Le conseil départemental de la Gironde a adopté lundi le lancement d’une expérimentation pour proposer des aménagements à ses agents féminins souffrant de règles douloureuses. Il ne s’agira pas à proprement parler de « congé menstruel », la loi n’autorisant pas la collectivité à prendre une telle mesure - même si le département assure qu’il saura faire preuve de souplesse en la matière - mais d’une série de mesures qui seront discutées à la rentrée.

La Gironde embraye ainsi le pas à la ville de Saint-Ouen, pionnière dans le domaine, et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui souhaite aussi lancer une expérimentation en ce sens dès septembre 2023. 20 Minutes a interrogé l’élue girondine à l’origine de cette mesure, la conseillère départementale déléguée à la diversité et à l’égalité, Marie Récalde (PS).

Le département a adopté le principe d’une expérimentation pour aller vers un « congé menstruel ». De quoi s’agit-il ?

C’est un sujet d’égalité pour nos 4.500 agentes, sur les 7.000 agents du département. Nous lançons l’expérimentation d’un congé menstruel pour les agentes qui souffrent de menstrues douloureuses, de maladies type endométriose, et de symptômes liés à la ménopause et la préménopause. L’idée est de mettre en place des moyens concrets pour aider les femmes à gérer cette problématique de la période des règles douloureuses. Cela pourra être des horaires flexibles, un espace de repos le temps que les cachets fassent effet, pour celles qui le peuvent du télétravail sur un temps dédié, une adaptation du travail, en particulier pour les agentes qui portent des charges lourdes, et du poste de travail. C’est un sujet que l’on va travailler à partir de la rentrée pour une application au début de l’année 2024.

Le fait d’inclure les femmes touchées par la ménopause et la préménopause est une particularité par rapport aux expérimentations menées dans d’autres collectivités, pourquoi ?

Parce qu’entre 45 et 50 % des agentes de notre collectivité ont entre 40 et 55 ans, et elles sont donc potentiellement concernées par le sujet. On en parle moins, pourtant ce n’est pas une période facile non plus pour les femmes. Nous voulons aussi travailler ce sujet pour les personnes transgenres, qui peuvent être concernées par la ménopause.

Toutefois il n’y aura pas de jours de congé à proprement parler ?

Pas pour l’instant, car il n’y a pas de législation spécifique pour le congé menstruel, et la loi ne nous permet pas de mettre en place un vrai congé, comme les congés maladie ou les congés pour enfants malades. En Espagne, cela existe, mais pas en France. Toutefois, nous pouvons être flexibles lorsque la personne souffre trop. Cela peut être un jour ou deux d’arrêt maladie, mais nous voudrions éviter aux femmes de devoir aller chez le médecin pour cela. Nous voulons que ce soit souple, naturel, mais ce n’est pas facile car cela a longtemps été un sujet tabou, dont on commence enfin à parler un peu.

Même si on en parle, et que le sujet est de moins en moins tabou, il avance toutefois doucement…

Effectivement le sujet est sur la table, mais il n’avance pas vite. La preuve est que le gouvernement ne l’a pas retenu dans le cadre d’une proposition de loi déposée par des sénateurs et des députés de gauche. De notre côté, cette initiative s’inscrit aussi dans notre démarche pour offrir des serviettes hygiéniques à toutes les jeunes filles dans les collèges. Je crois beaucoup en la vertu de l’exemple et de l’expérimentation, et les collectivités locales sont un bon laboratoire pour cela, avant d’aller vers une loi dont nous ne sommes plus très loin, je l’espère.