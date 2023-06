Il n’y a pas que les courses qui augmentent. A Toulouse, le projet colossal de troisième ligne de métro, annoncé pour fin 2028 et dont le chantier a commencé, subit aussi les affres de l’inflation. Estimée à 2,8 milliards d’euros en 2021, l’opération – qui comprend aussi un prolongement de ligne B et une connexion en site propre de la future ligne C à l’aéroport Toulouse-Blagnac – doit désormais officiellement coûter 3,44 milliards. La faute à la crise sanitaire puis à la guerre en Ukraine. « Les prix du béton, de la ferraille, de l’acier ont explosé, entraînant une hausse du coût des marchés publics de 15 à 20 % », justifie Sacha Briand (LR), le vice-président en charge des finances de Toulouse, qui s’inquiète aussi des « 25 millions d’euros par an supplémentaires » que doit absorber le réseau de transports Tisséo en raison de l’explosion du coût de l’énergie.

Mais une fois les coupables désignés, reste à trouver l’argent, ces 500 à 600 millions – personne ne confirme un montant précis – pour boucler le financement de la Ligne C et dont l’opposition métropolitaine se délecte car elle avait dès le départ tiré la sonnette d’alarme d’un potentiel surcoût.

Un bonus de 60 millions par an

Et, dans ce domaine, pour ne pas amoindrir les capacités d’investissement de la collectivité sur d’autres projets, Jean-Luc Moudenc, le maire de la Ville rose et président de Toulouse métropole, a une petite idée du levier à activer. Il a confié mardi au magazine Challenges qu’il tentait en coulisses de convaincre la Première ministre Elisabeth Borde et Clément Beaune et Christophe Béchu, ses ministres des transports et de la Transition écologique, de passer par la loi pour jouer sur le Versement Mobilité (VM). Cette taxe locale (plus connue sous son ancienne appellation de Versement Transport) s’applique à la masse salariale de toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Mais, sauf pour le Grand Paris, qui a obtenu une dérogation (2,95 %), elle est plafonnée à 2 %.





A #Toulouse, #Moudenc demande à changer la loi pour augmenter le "versement mobilité" payé par les entreprises pour boucler le #budget du #métroC. https://t.co/25ADTTTii0 — Mathieu ARNAL (@marnal) June 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Et Toulouse, où le VM rapporte 300 millions d’euros par an, est depuis longtemps au taquet. « L’idée serait de monter aux alentours de 2,4 %, ce qui rapporterait 60 millions d’euros supplémentaires à la collectivité », calcule Sacha Briand. Une augmentation de la fiscalité qui provoque déjà un vent de grogne du côté du Medef. « Mais, elle pourrait ne pas concerner toutes les métropoles. Le maire suggère d’ailleurs que le déplafonnement soit conditionné à des critères sélectifs comme la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) ou l’existence de lourds projets d’infrastructure de transport », désamorce l’élu toulousain aux finances.

Une idée transpartisane

Jean-Luc Moudenc n’est par ailleurs pas seul dans cette croisade, qui n’a pas vraiment de couleur politique. Stéphane Troussel, le président socialiste du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis a fait exactement la même proposition de « scénario alternatif » ce mercredi pour aider au financement des transports du quotidien. Elle tombe en tout cas à quelques jours des conclusions d’une mission d’information du Sénat sur le financement des autorités organisatrices des transports. Marc Péré (divers gauche), le maire de l’Union, près de Toulouse, rappelle que des députés, notamment LFI, ont déjà proposé le déplafonnement du Versement Mobilité dans un amendement à la Loi de finances 2023, soulignant que « le 49-3 de Madame Borne a tué dans l’œuf cette proposition ». « Ce sont des négociations qui doivent être menées de manière plus subtile », rétorque Sacha Briand, confiant donc dans la force de persuasion de son édile.