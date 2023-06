La rumeur a enflé sur Snapchat et sur Twitter cette nuit, alors que Nanterre et au moins une dizaine de villes ont connu une deuxième nuit de violences urbaines après la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier à Nanterre lors d’un contrôle routier. Des comptes ont annoncé à tort le décès d’une personne cette nuit dans cette ville d’Île-de-France, en s’appuyant sur une vidéo publiée sur Snapchat.

Sur ces images, filmées depuis les étages d’un immeuble situé à une centaine de mètres, on voit des personnes en contrebas se pencher sur une forme allongée sur le sol en travers d’un passage piéton. Il est difficile de distinguer plus exactement la scène, celle-ci ayant été filmée à distance et de nuit, avec pour seul éclairage celui des lampadaires. « Faites vraiment attention les gars, est-il écrit sur la vidéo. Ils ont tué un deuxième mec ces FDP [fils de pute] au Pablo [le quartier Pablo Picasso]. » Les images ont ensuite été relayées sur Twitter. Une autre version a également circulé, indiquant que la personne avait été blessée et transportée à l’hôpital.





Ni le parquet de Nanterre, ni une source policière, n'ont eu connaissance d'un décès cette nuit lors des émeutes - Capture d'écran Twitter





Les images ont bien été filmées à Nanterre, dans la cité Pablo-Picasso, comme a pu le vérifier 20 Minutes. Toutefois, ni le parquet de Nanterre, ni une source policière, n’ont eu connaissance d’un décès cette nuit lors des émeutes, qui ont particulièrement touché le quartier cette nuit. Dans une autre vidéo consultée par 20 Minutes, probablement filmée quelques heures après celle devenue virale, on voit une voiture en feu à quelques mètres du passage piéton. Selon Le Monde, qui était sur place cette nuit, des jeunes ont demandé aux pompiers d’intervenir parce qu’il y avait un blessé. Les pompiers, qui ont été pris à partie cette nuit, ont refusé de se rendre dans cette zone où avaient eu lieu des affrontements, rapporte le journal.









Ce jeudi matin, le parquet de Nanterre a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire à l’encontre du policier auteur du coup de feu lors d’un contrôle routier ayant conduit à la mort de Nahel dans cette ville des Hauts-de-Seine. « Le parquet considère que les conditions légales d’usage de l’arme ne sont pas réunies », a souligné le procureur, qui a aussi requis le placement en détention du policier.