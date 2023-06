« Tout le monde sera le bienvenu (…). C’est pour rendre hommage à maman, et toutes les femmes qui ont été victimes de leur conjoint ou ex-conjoint. » A l’initiative de sa famille et notamment de sa fille qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, une marche blanche en mémoire de Karine Esquivillon, dont le mari a été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué, se tiendra ce samedi à Maché (Vendée).

Cette marche doit partir à 14 heures de la Malnoue, hameau où vivait Karine Esquivillon, pour rejoindre le centre bourg de Maché et son église, où il y aura un dépôt de fleurs ou de bougies. « On va se charger de l’organisation car on craint un afflux important compte tenu de la médiatisation de cette affaire », a indiqué il y a quelques jours Frédéric Rager, le maire de cette commune de 1.800 habitants.

« Assurer un avenir aux deux plus jeunes »

Cette mère de cinq enfants avait disparu sans laisser d’autre trace connue qu’un téléphone mobile découvert deux semaines plus tard, le 9 avril, dans un fossé de la commune, dépourvu de carte SIM mais encore chargé. Un appel à témoins avait été lancé le 9 mai par les gendarmes pour tenter de la retrouver. Parlant d’abord d’un départ volontaire, son ex-mari Michel Pialle avait fini par avouer aux gendarmes « avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d’un coup de carabine 22 Long Rifle équipée d’un silencieux » d’un coup « parti accidentellement ».

Cette semaine, la fille de Karine Esquivillon a également lancé une cagnotte en ligne pour financer les obsèques et « nous aider à nous occuper des deux plus jeunes [enfants de la victime] et de leur assurer un avenir ». Elle a déjà reçu une soixantaine de participations en deux jours.