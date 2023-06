Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les violences sont encore montées d’un cran la nuit dernière en France. Pour la deuxième fois consécutive, la nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement tendue en banlieue parisienne mais aussi dans d’autres villes de France. A la source de ces violences urbaines : la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre mardi par un policier en raison d’un refus d’obtempérer. Depuis le décès du jeune homme dans les Hauts-de-Seine, les heurts vont crescendo. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont ainsi été plus importants que la veille, se propageant dans de nombreuses communes d’Île-de-France mais aussi à Toulouse, Dijon, dans la métropole de Lyon… Un total de 150 personnes ont été interpellées, a rapporté Gérald Darmanin qui a dénoncé des violences « insupportables contre des symboles de la République ». Emmanuel Macron a pour sa part convoqué une cellule interministérielle de crise pour ce jeudi à 8 heures.

C’est une décision qui risque d’être très commentée par la classe politique. Le Conseil d’Etat doit dire ce jeudi s’il autorise le port du hijab dans le football féminin, une perspective qui a déjà déclenché une avalanche de réactions et de critiques, et l’assurance du gouvernement d’être « mobilisé » pour la laïcité. La plus haute juridiction administrative se prononce trois jours après l’examen d’un recours du collectif de femmes musulmanes « Les Hijabeuses » contre la Fédération française de football (FFF), qui leur interdit de jouer voilées lors des compétitions. Lors de l’audience, lundi, le rapporteur public, qui dit le droit et dont l’avis est généralement suivi, est allé dans le sens de ces joueuses en demandant que la Fédération modifie son règlement.

Le décollage est imminent pour Virgin Galactic. La société de tourisme spatial doit effectuer ce jeudi aux Etats-Unis son premier vol commercial dans l’espace, avec l’armée de l’air italienne pour client. C’est une étape majeure pour l’entreprise qui arrive toutefois avec des années de retard. La société, fondée en 2004 par le milliardaire Richard Branson, a déjà atteint l’espace cinq fois, mais jusqu’ici avec pour seuls passagers des membres de l’entreprise. La nouvelle mission, baptisée Galactic 01, doit décoller de la base de Spaceport America, dans le désert de l’Etat du Nouveau-Mexique. Un direct vidéo sera diffusé sur le site Internet de l’entreprise à partir de 9 heures (heure locale).