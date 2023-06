L’exécutif tente d’éviter l’embrasement des banlieues. Emmanuel Macron et la majorité se sont voulus implacables après le drame de Nanterre, où un adolescent a succombé au tir à bout portant d’un policier, alors que certains à gauche ont pointé « un problème de racisme » et que Marine Le Pen s’en est remise à la prudence.

A Marseille où il était en déplacement, le président de la République a fait part de « l’émotion de la Nation tout entière » après la mort mardi de Nahel, 17 ans. Une vidéo a montré qu’un des deux policiers le tenait en joue, puis a tiré à bout portant.

Borne fait valoir « une exigence absolue de vérité »

Alors que la garde à vue du suspect a été prolongée, la Première ministre a qualifié au Sénat ces images de « choquantes ». Elles montrent selon elle « une intervention qui n’est manifestement pas conforme aux règles d’engagement de nos forces de l’ordre ». Un peu plus tôt, elle avait déjà fait valoir « une exigence absolue de vérité » dans cette affaire pour laquelle la défenseure des droits s’est saisie d’office.

Près de vingt ans après les émeutes dans les banlieues françaises, l’exécutif entend circonscrire un potentiel brasier. « Il y a le fantôme de 2005 », consent ainsi un conseiller de l’exécutif, s’inquiétant de « voir des mouvements se structurer sur les réseaux sociaux » autour de l’affaire : « il y a tous les ingrédients pour que cela pète potentiellement ».

A la demande d’Emmanuel Macron, le ministre délégué à la Ville, Olivier Klein, par ailleurs ancien maire de Clichy-sous-Bois, s’est entretenu avec la mère de la victime pour lui présenter les « condoléances du gouvernement » et l’assurer du « soutien de la Nation ». Et, à l’Assemblée nationale, la présidente Yaël Braun-Pivet a donné droit à la requête de la députée LFI Mathilde Panot de faire observer une minute de silence.

Après une nuit de violences urbaines, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a par ailleurs lancé « un appel au calme », à l’issue du Conseil des ministres. Lors de cette réunion, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a d’ailleurs fait une « communication non prévue » sur cette affaire, un type de prise de parole « rare » qui « montre la sensibilité de la situation » et « l’attention qu’on y accorde », selon l’un des participants.

Marine Le Pen fustige les propos d’Emmanuel Macron

Face à cet empressement de l’exécutif et de la majorité, Marine Le Pen a déploré les propos « très excessifs » et « irresponsables » du chef de l’Etat. « Le président est prêt à oublier les principes constitutionnels pour tenter d’éteindre un potentiel incendie », a-t-elle fustigé. Tout en reconnaissant « un drame » et « une tragédie », elle en a appelé à la « présomption d’innocence ». « Est-ce que l’acte est inexcusable, est-ce qu’il est inexplicable ? C’est à la justice de répondre », a-t-elle estimé. Le président des LR, Eric Ciotti, a lui aussi appelé « la justice à faire son travail », en faisant valoir que « cela ne change en rien le soutien que l’on doit porter à ceux qui nous protègent ».

La gauche a pour sa part voulu mettre l’accent sur des défaillances supposées structurelles de la police, la patronne d’EELV, Marine Tondelier, dénonçant à la fois « une "américanisation" de la police » et « un problème de racisme » dans ses rangs. « Assez ! Ces meurtres engagent l’autorité de l’Etat ! Cette police doit être entièrement refondée, ses meurtriers punis », a embrayé dans un tweet le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.