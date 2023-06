« Des métastases dans la ville. » C’est par cette image biologique que Benoît Payan a qualifié les marchands de sommeil qui sévissent à Marseille. Le sujet des appartements miteux, dans des copropriétés dégradées et dans lesquels les syndics n’exécutent aucun travaux tout en prélevant des charges colossales, était justement l’objet d’un déplacement d’Emmanuel Macron ce mercredi, au dernier jour de sa visite à Marseille.

« On va changer la loi, parce que la loi, en quelque sorte protège trop ceux qui ne jouent pas le jeu. On va pouvoir exproprier beaucoup plus facilement les mauvais payeurs », a annoncé le président de la République en visitant la cité Benza, dans le 10e arrondissement de la ville. Dans cet ensemble de plusieurs immeubles construits dans les années 1950 vivent un millier de personnes parmi les rats et les cafards.









« La moitié des ascenseurs ne marchent plus. Au bloc 3, ça fait cinq ans. Le syndic, il prend l’argent mais il ne fait rien », témoigne Gwen, une habitante d’une trentaine d’années qui loue 800 euros son appartement de 55 mètres carrés. « Electricité, plomberie, il y a tout qui est mort. Je ne compte plus les incendies liés aux tableaux électriques », complète-t-elle. Comme dans la cité Benza, Marseille compte près de 4.000 taudis. Une réelle problématique dans la ville qui a vu rue d’Aubagne deux immeubles s’effondrer à cause de leur vétusté en 2018, tuant huit occupants.

« Il y a des gens qui achètent des appartements 10.000 ou 15.000 euros et les louent 800 euros, avec des loyers garantis par la CAF. Il faut des lois pour arrêter ces gens-là », avait souhaité Benoît Payan, satisfait des annonces du président. Emmanuel Macron a en outre ajouté que onze grands chantiers de rénovations spécifiques seront lancés à Marseille et que trois copropriétés seront en quelque sorte nationalisées, afin de permettre d’accélérer sur les travaux.