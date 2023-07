Ils brillent dans nos cuisines mais sont produits dans le noir, sous terre, presque en secret. Contrairement aux idées reçues, la plupart des fameux champignons de Paris ne sont pas issus d’Ile-de-France mais du Val de Loire, du secteur de Saumur (Maine-et-Loire) en particulier. Et si les plus gros volumes sortent de bâtiments industriels climatisés, une poignée de petits producteurs perpétuent la tradition souterraine. La famille Roulleau est de ceux-là. Depuis 1950, elle exploite une cave de cinq kilomètres de galeries, creusée à même la roche de tuffeau.

« Quand j’ai commencé avec mon père, c’était la grande époque. Ça grouillait de vie ici. Et il y avait plein de champignonnières comme celle-ci dans la région », raconte Jacky, 69 ans. La mécanisation est passée par là et, d’une soixantaine d’employés, la Cave vivante du Puy-Notre-Dame ne fait plus travailler que cinq personnes aujourd’hui. Une centaine de tonnes de champignons de Paris, mais aussi de pleurotes, de shiitakés et de pieds bleus, y sont extraites chaque année, à 8 m environ sous le plancher.

« On travaille très bien dans l’obscurité »

A partir d’un compost pasteurisé et ensemencé, les champignons sont cultivés en meules, en sacs ou, principalement, dans des grands bacs de bois, par cycles de deux à trois semaines de récolte. De quoi obtenir jusqu’à 25 kg au m2. « Il fait toujours la même saison sous terre, c’est l’idéal. La température oscille entre 12 °C et 14°C toute l’année. Et il y a toujours de l’humidité, un ingrédient essentiel pour notre culture », apprécie Jacky. La cueillette se fait entièrement à la main pour « davantage de précision » et « respecter le produit ». « Ce n’est pas évident, il faut avoir le coup d’œil. Un champignon cueilli trop tôt signifie une perte de poids, un champignon cueilli trop tard une perte de qualité. » Etonnament, la lampe frontale constitue le seul éclairage, plutôt que de puissants projecteurs. « On travaille très bien dans l’obscurité. Ceux qui ne connaissent pas peuvent se sentir oppressés, mais on s’habitue rapidement », assure Jacky.





Jacky Roulleau observe l'un des grands bacs de production de champignons de Paris. - F.Brenon/20Minutes

Mis à part les allées et venues des salariés et de quelques chauves-souris « visibles surtout le matin », le calme règne effectivement en permanence dans cet environnement clos. Le sexagénaire, passionné du monde souterrain en général, y est plus qu’à l’aise. « C’est un univers feutré ici. Il n’y a pas de bruit, pas de vent, pas de pluie… L’extérieur, en comparaison, c’est hyper agressif. Le soleil quand on sort, je trouve que c’est violent, par exemple. » Son fils, Julien, 42 ans, confirme. « Le métier n’est pas facile, il demande beaucoup d’investissement. Mais c’est vrai qu’on est bien sous terre quand même. On est à l’abri du temps qui passe. »

Le tourisme ou les data centers pour se réinventer

Le temps qui passe ne joue pourtant pas en faveur des champignonnières françaises, encore moins souterraines. « Nous ne sommes plus que trois dans la région à travailler ainsi », déplore Julien Roulleau. La concurrence internationale, de la Pologne et de la Chine notamment, a fait chuter la production française de champignons de Paris de près de 50 %. « On a longtemps été le premier producteur européen. Jusqu’à la dégringolade dans les années 2000. On ne pouvait pas suivre sur les prix », explique Jacky. Plus de la moitié des champignons consommés en France sont désormais importés.





L'accès de la champignonnière se fait par un chemin descendant dans l'obscurité. - F.Brenon/20Minutes

Alors, pour compenser, et « transmettre cette histoire », la Cave vivante de la famille Roulleau, dont la production a été « divisée par 20 », s’ouvre aux visites touristiques cinq mois de l’année. « Ça intéresse beaucoup de visiteurs, y compris des étrangers », constate Jacky, qui fait aussi office de guide. La plupart des champignonnières du Val de Loire font de même. Certaines, comme le Musée du champignon, n’ayant même que le tourisme comme activité. « L’époque a changé, il ne sert à rien d’être nostalgique, philosophe Jacky Roulleau. Il y a des petits producteurs qui recommencent à une petite échelle, notamment en ville. On ne peut que les encourager. C’est important de rester au plus proche des consommateurs. »

Dans la région de Saumur, d’autres galeries souterraines tentent de se réinventer. Les propriétés naturelles y sont favorables à la conservation du vin. Il en va de même pour l’intégration de data centers ultra-performants et moins énergivores.