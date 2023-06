Tout est bien qui finit bien. Après la demande du parti Reconquête pour faire annuler l’événement, des menaces aux artistes, des intimidations envers de la maire de l’arrondissement, ainsi qu’une pétition et même une action par un groupuscule d’ultradroite, la lecture de contes pour enfants par des drags a bien eu lieu à Lyon.

« Tout s’est très bien passé, a indiqué à 20 Minutes Zanni Lalune, l’un des drags qui animait cette séance. Tout le monde était ravi ! ». Au total, une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents étaient présents pour cet événement qui pouvait accueillir jusqu’à 60 personnes. Ils ont pu écouter les histoires du Petit Prince, de Mélusine ou encore celle de Brune-feuille et du Magicien de couleurs. Un contenu « adapté au public » comme l’avaient confié les artistes Félusine, Max Miller et Zanni Lalune. Aucune propagande donc, comme l’a fait croire l’extrême droite.

La maire ne regrette pas d’avoir maintenu l’événement

« C’étaient des contes plutôt classiques finalement, avec des histoires accessibles. Les enfants n’étaient pas du tout choqués au contraire, ils étaient curieux et amusés », affirme la maire du 9e arrondissement Anne Braibant. L’élue s’est dite « ravie » de cette performance malgré « les alertes disproportionnées » et « l’énergie » qu’elle a demandées.

Face à la multiplication des actions contre la tenue de l’événement, la mairie avait prévu un encadrement de policiers municipaux et nationaux. « Je ne regrette absolument pas de l’avoir maintenu. Il faut tenir et surtout pas leur donner raison », ajoute Anne Braibant, en faisant allusion aux détracteurs. La maire du 9e n’exclut pas d’organiser d’autres rencontres même si cette festivité était « proposée dans le cadre d’une programmation spécifique du Mois des fiertés ». Finalement, d’après un parent interviewé par BFM Lyon, ce qui a interrogé le plus les jeunes spectateurs, ce sont les forces de l’ordre déployées sur place ainsi que les nombreux médias présents alors qu’ils étaient « juste venus écouter des personnes raconter une histoire ».