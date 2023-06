Rapportez-vous des souvenirs de vacances ? Racontez-nous

Les vacances d’été approchent à grands pas et, avec elles, les grands départs vers des destinations plus ou moins lointaines où petits et grands pourront souffler. Séjour dans la maison familiale, périple à l’autre bout du monde ou après-midi autour de la piscine d’un hôtel ou d’un camping, les vacances sont l’occasion de repartir avec des souvenirs plein la tête et les valises, pour certains collectionneurs ou simples nostalgiques de ces bons moments.

Rapportez-vous des souvenirs de vacances ? En avez-vous fait un rituel ? Quels objets ramenez-vous dans vos valises ? Ont-ils une place particulière chez vous ? Offrez-vous des souvenirs à vos proches ? Quel budget accordez-vous à ces objets ? Racontez-nous votre rapport à ces souvenirs, votre témoignage pourra servir à la rédaction d’un article.