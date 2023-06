Bientôt une centrale nucléaire sur bassin de Fos-Marseille ? « Une question à poser sans tabou », a estimé Emmanuel Macron lors de la dernière séquence du dernier jour de sa visite de trois jours à Marseille, consacrée à l’industrie. L’occasion de revoir dans un cadre professionnel Christophe Castaner, son ancien ministre de l’Intérieur, devenu président du conseil de surveillance du Grand port maritime de Marseille (GPPM), mais aussi celle de lâcher de cette petite bombe.

Lors de sa présentation Christophe Castaner, a annoncé que le GPMM et la zone industrielle de Fos-sur-Mer, « après quarante ans sans implantation de nouveau grand site industriel, se trouvaient face à des projets qui atteignent des montants de 11 milliards d’euros ». Mais les besoins en énergie de ces industries, notamment de fabrication d’hydrogène, sont colossaux et doivent rencontrer la nécessité de décarbonation de sa production. « On fera en effet plus de renouvelable », a convenu le président de la République, alors qu’un projet de ferme flottante d’éolienne est effectivement dans les tuyaux.

« Mais le renouvelable a des limites d’usage, sauf si vous me dites que vous avez des projets massifs de déploiement de solaire, d’éolien terrestre et d’éolien en mer, et que tout le monde est d’accord. Je pense qu’il y en aura, mais je ne pense pas à hauteur de quatre-cinq gigas », a-t-il ajouté.

Et puisqu’une centrale nucléaire fournit une puissance d’à peu près un gigawatt, le parallèle a été vite fait. Une proposition qui a fait bondir, notamment, Benoît Payan. « Si vous demandez si je suis pour l’installation d’une centrale nucléaire, bien sûr que non !, a tranché net, au sortir du discours, le maire de Marseille. Il n’y aura pas de possibilité d’installation d’EPR à Marseille ou à Fos. Il suffit de regarder une carte. Nous sommes en zone sismique, inondable ».

Lors de ses vœux de bonne année 2023, Emmanuel avait annoncé une loi permettant la relance de construction de centrales nucléaires. Votée en mai dernier, cette loi prévoit toutefois la création de six nouvelles centrales, mais à proximité des installations existantes.