Lundi, Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers (Nièvre) depuis 2011, a été nommé par le pape François évêque auxiliaire de Lyon. « Nous sommes heureux de l’accueillir dans notre diocèse où il est bien connu », a annoncé dans un communiqué Olivier de Germay, archevêque de Lyon. Effectivement, l’homme d’Église est bien connu des fidèles, ayant déjà eu ces fonctions entre 2003 et 2011, mais aussi de la justice. En 2019, il a été jugé pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur des mineurs aux côtés du cardinal Barbarin, d’abord condamné puis relaxé dans l’affaire Preynat.

« C’est une décision complètement inexplicable. Personne ne comprend, a réagi François Devaux, un des fondateurs de La Parole Libérée, représentant les victimes de l’ancien curé. Qu’il redevienne évêque auxiliaire à la limite ça aurait pu passer. Mais à Lyon ? ! Il faut vraiment ne pas réfléchir. Les responsables n’en sont pas. Ils n’auraient pas pu prendre un mec ailleurs et échanger les places ? C’est trop leur demander ? Il faut être évêque pour faire un truc pareil. C’est un cynisme et une violence effroyable pour les victimes de l’Eglise. »

« Aucune empathie dans la démarche » de l’Eglise catholique, selon une victime

Thierry Brac de la Perrière avait été mis au courant des agressions sexuelles du père Preynat par l’une des victimes. Lors de son audience, il avait déclaré : « Je n’avais pas à révéler forcément le contenu de cette discussion. Pour moi, elle relevait de la confidentialité. » À l’issue du procès, la justice avait conclu que les faits reprochés à Thierry Brac de la Perrière étaient constitués mais prescrits. Il a donc été relaxé.









« Malgré tout ce qu’il s’est passé, ça ne lui pose aucun problème de revenir à Lyon, renchérit François Devaux. Revenir là où on a merdé, c’est la nécrose la plus absolue. » Il ajoute : « On [les victimes] aurait simplement voulu que ces personnes continuent leur chemin dans la repentance et mènent une vie d’introspections. Quand on a fait ça, si on a bien lu la Bible, il n’y a qu’une façon respectable de s’en sortir, c’est de demander pardon tous les jours et d’essayer de tout faire pour réparer le mal qu’on a causé. Mais ils ne sont pas du tout sur ce chemin-là. Ils se foutent de nous. Il n’y a vraiment aucune empathie dans cette démarche. »

L’évêque sera en charge d’une paroisse à Villeurbanne

Le fondateur de La Parole Libérée estime que cette décision est une nouvelle façon de faire émerger la conscience de l’opinion publique et « l’inconscience de l’Eglise catholique ». « Il faut complètement faire mourir son fonctionnement institutionnel, fait de dérives systémiques. Pour ça, il y a un rapport [le Ciase] qui est sorti avec quarante-huit recommandations à l’intérieur. Vous les prenez dans l’ordre et vous les appliquer. La solution, elle est là, ce n’est pas compliqué. »

Le diocèse de Lyon a précisé que l’évêque « ne fera pas partie du Conseil épiscopal, qui participe avec l’archevêque au gouvernement du diocèse », mais recevra « la charge d’une paroisse ». Il sera nommé curé de Notre-Dame de la Fraternité à Villeurbanne le 1er septembre prochain.