Emmanuel Macron a demandé mercredi à son gouvernement de travailler à une refonte des vacances d’été et du temps scolaire sur l’année, sans fixer de calendrier à ce stade car les changements n’interviendront pas « du jour au lendemain ». Le président de la République « a abordé ce point en Conseil des ministres », et demandé « au ministre de l’Education et à l’ensemble des ministres concernés par les questions éducatives de travailler sur cette question », a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l’issue de la réunion. Il a évoqué la nécessité « d’ouvrir ce chantier », « d’ouvrir cette réflexion, de nous projeter dans ce défi collectif ».

« Ça ne se fait pas du jour au lendemain »

« Il a rappelé lui-même que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu’il était important d’ouvrir cette page de notre histoire éducative », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’aucun calendrier précis n’avait encore été fixé.





Le chef de l’Etat a, selon Olivier Véran, rappelé « la philosophie, qui est que la France est un pays dans lequel les vacances estivales sont parmi les plus longues et parfois vous avez des enfants qui sont déscolarisés pendant deux mois et demi ».

« Réduire les inégalités »

« Beaucoup trop d’enfants dans notre pays, hélas, ne partent pas en vacances et donc peuvent être assignés à la maison pendant plusieurs mois au cours desquels ils n’apprennent pas », « ce qui nuit à la consolidation des acquis de l’enseignement », a expliqué le porte-parole.

« Le corollaire de cela c’est que la France est aussi un pays au sein duquel le temps de travail journalier hebdomadaire pendant l’année scolaire est très élevé pour les enfants, ce qui peut aussi entraîner de la fatigue », a insisté Olivier Véran, soulignant la « volonté » de « réduire les inégalités ».

Emmanuel Macron avait annoncé mardi lors de sa visite de trois jours à Marseille sa volonté de « rouvrir le débat » du « temps scolaire dans l’année » et de la durée des vacances d’été.