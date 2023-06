Un compagnon de tous les jours qui peut être lourd à porter. Depuis un an, le changement de nom de famille est facilité en France. Au 1er juillet 2022, la loi a en effet autorisé toute personne majeure à demander, une fois dans sa vie, à ajouter le nom de son autre parent à son nom de famille, ou bien à le mettre à la place de l’autre. Et ce via une simple démarche en mairie, sans justification. Une manière de faciliter la vie des Françaises et Français dont le patronyme avait une consonance péjorative, ou qui souhaitaient en changer pour des raisons familiales et/ou personnelles.

Vous faites partie de ces personnes qui ont changé leur nom de famille récemment ? Était-ce tout ou une partie ? Pour quelle raison avez-vous effectué cette démarche ? Êtes-vous content(e) ? Qu’est-ce que cela a changé dans votre quotidien ? Racontez-nous