L’épave est bien connue des plongeurs amateurs. Coulé en mai 1944 par les bombes des avions britanniques, le dragueur de mines Ludwig Janssen gît depuis au fond de la rivière du Trieux à Lézardrieux près de Paimpol (Côtes-d’Armor). Le 17 juin, à l’occasion d’une plongée d’entraînement, les gendarmes ont découvert à proximité de la carcasse du navire de guerre un engin explosif.





Les engins explosifs découverts ont été contreminés vendredi au large de Lézardrieux. - Préfecture maritime de l'Atlantique

Le groupe des plongeurs-démineurs Atlantique a aussitôt été alerté et est intervenu trois jours plus tard pour « relocaliser la munition découverte et confirmer la sécurisation de l’épave », indique la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué.

Neuf heures de plongée pour extraire les obus

Dès la première plongée, l’engin explosif a été localisé. Mais après investigation de l’épave, exposée à de forts courants et à des brassages répétés au fil des années, les plongeurs ont découvert une soute à munitions contenant vingt obus allemands d’un calibre de 8,8 centimètres chacun.

« Après plus de neuf heures de plongée en trois jours, toutes les munitions visibles ont été extraites de l’épave », précisent les autorités maritimes. Les engins explosifs ont été contreminés, c’est-à-dire neutralisés, vendredi, au large de Lézardrieux, à plus de dix nautiques (18 km) des côtes.