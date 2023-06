Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La situation est tendue dans l’ouest parisien. Des violences ont émaillé dans la soirée et une partie de la nuit de mardi à mercredi à Nanterre après la mort d’un jeune automobiliste de 17 ans, tué par un policier en raison d’un refus d’obtempérer. L’officier a ensuite été placé en garde à vue. Le drame s’est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture. Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu’un véhicule avait foncé sur deux motards de police. Mais une vidéo a montré qu’un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu’il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. En début de soirée, des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l’ordre dans le quartier du Vieux-Pont. Vingt personnes ont été interpellées, selon un bilan de la préfecture des Hauts-de-Seine vers 3 heures.

C’est une affaire qui en 2020 avait entraîné le retrait de la course à la Mairie de Paris de Benjamin Griveaux et son abandon de la vie politique. Plus de trois ans après les faits, l’artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo sont jugés à Paris ce mercredi pour atteinte à l’intimité de la vie privée. Le soir du 12 février, deux vidéos intimes avec Benjamin Griveaux avaient été publiées sur un site baptisé « Pornopolitique », accompagnées d’un texte signé Piotr Pavlenski.

C’est parti pour les soldes d’été. Celles-ci s’ouvrent ce mercredi alors que le commerce est confronté à l’inflation, aux faillites et à la concurrence en ligne. « Il faut qu’on réussisse la période de soldes », qui dure jusqu’au 25 juillet, « d’autant plus que le début de saison n’a pas été bon », explique Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du commerce, qui regroupe grands magasins et enseignes de l’habillement. Mais, d’après un sondage de l’Ifop, réalisé à la demande du site de vente d’articles de mode en ligne Spartoo, 27 % des Français déclarent renoncer aux soldes en 2023. Et 29 % disent prévoir un budget en baisse par rapport aux années précédentes.