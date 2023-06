« Moi je vous promets : je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu’il y a dix offres d’emploi », a promis ce lundi Emmanuel Macron à une Marseillaise dont le fils galère visiblement à trouver du boulot. Une petite punchline dans la droite ligne de celle de 2018 : « je traverse la rue et je vous trouve un travail. » 20 Minutes s’est donc rendu dans les brasseries, bars, et restaurants de ce haut lieu touristique de la Marseille poser la cruciale question de l’embauche aux gérants.

Et, effectivement, du boulot, il y en a : « On cherche tout le temps, acquiesce Robert, propriétaire d’une pizzeria. Pour tourner à plein, il faudrait qu’on soit 15, mais là je suis obligé de fermer trois jours de la semaine le midi. C’était pareil déjà en juillet et août dernier. » S’il reçoit bien des CV, Robert ne tente pas l’aventure à tous les coups : « parfois, on perd plus de temps à passer derrière eux. Et là, j’ai une petite qui était là la semaine dernière mais qui n’est pas revenue. » La paie ? « Dix euros de l’heure », à peu près « 100 euros avec les pourboires par soir de 18 heures à 2 heures », explique le proprio entre deux coups de téléphone : « Eh, Mario, tu peux venir demain midi ? ».

Une convention collective peu avantageuse

« Moi je dirais que si Macron était venu en avril-mai, il aurait trouvé au moins 20, des emplois », renchérit un patron de bar-restaurant situé sur le quai côté mairie. Lui a son équipe au complet pour la saison mais il vient d’ouvrir un second restaurant aux Lecques, une station balnéaire du Var qu’il peine à fournir en employés. L’un de ses voisins aussi est au complet, du moins à peu près : « Et on va embaucher qui ? C’est un métier et les gens qualifiés sont déjà en poste », estime depuis son comptoir ce barman qui a fait un CAP cuisine et une formation de barman, « cinq ans d’études, presque ». Eux tournent à quatre permanents et huit saisonniers.

Amandine est responsable d’un resto. Elle cherche cinq personnes pour compléter son équipe estivale et a son idée de pourquoi le métier peine à recruter : « les contrats de travail sont spéciaux, le travail de nuit n’est pas majoré, les heures sup' non plus, alors peut-être que le travail ne paie juste plus assez et que certains préfèrent, et c’est rationnel, toucher le RSA, la CAF et faire un peu de black. »

Une sorte de « Tinder » de la restauration

Un calcul rationnel d’homo œconomicus, l’homme du XXIe siècle, peut-être accentué par la réforme de l’assurance chômage. Depuis cette dernière, une saison comme salarié ne suffit plus à ouvrir des droits. Alors, pour remédier à cette pénurie de main-d’œuvre, Jean-Baptiste Vignau, le patron du Baletti, un bar-restaurant situé sur le quai opposé à la mairie, a lancé avec deux comparses l’application Xtras. Vie cette sorte de « Tinder » de la restauration, employeurs et candidats peuvent matcher pour décrocher un poste de serveur, de be arman, cuisinier ou autres extras. Actuellement « plus de 15 missions sont en cours sur le Vieux-Port, si on englobe le cours voisin d’Estienne d'Orves », détaille Baptiste Vignau. En un an, l’application a donné lieu à 1.800 mises en relation concrètes, qui ont abouti à des CDI, CDD mais aussi des contrats d’extras.

Avec sa punchline, Emmanuel Macron a trahi en quelque sorte sa vision d’un monde du travail aux emplois tournants. Epousant celle, effleurée en 2014 par Laurence Parisot, la patronne du Medef : « La vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? ». Mais il semblerait que, du point de vue des salariés, trop de précarité ne soit pas désirable. Et pas hyper efficace.