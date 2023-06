Ce serait selon le chef de l’Etat une « hypocrisie française. » En marge de la visite de l’école Saint-André au cœur de la cité de La Castellane dans les quartiers Nord de Marseille, Emmanuel Macron a annoncé son intention d'« ouvrir le débat sur le temps scolaire », au motif que, « quand vous avez des vacances de trois mois, les inégalités reviennent. » Le chef de l’Etat a dressé un parallèle entre les enfants de familles aisés qui utilisent ce temps de vacances « de deux mois et demi » pour suivre par exemple des « séjours linguistiques » et les vacances des enfants défavorisés qui, dans les quartiers, bénéficient de « peu d’infrastructures, dans des familles déjà en difficulté. »

« Il faut repenser le temps de l’année »

« On doit concerter ça, ajoute Emmanuel Macron. Il faut repenser le temps de l’année. » Et d’estimer : « L’une des conséquences de ça, c’est qu’on bourre la semaine de nos enfants. Nos enfants arrivent crevés le soir. Comment font les Allemands pour avoir du sport l’après-midi ? Car le temps scolaire est plus étalé sur l’année. Nous devons avoir tous qu’un guide : que nos enfants apprennent mieux. »

Le président de la République est en visite pendant trois jours à Marseille dans le cadre du lancement de l’acte II du plan Marseille en grand.