La météo des forêts, lancée début juin par Météo-France, classe ce mardi le département des Bouches-du-Rhône en « danger élevé de feux ». « Les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales », stipule le service météorologique, rappelant que neuf feux sur dix sont d’origine humaine et principalement le fait d’une imprudence.

La préfecture des Bouches-du-Rhône, qui met quotidiennement à jour la carte d’accès aux massifs du département en fonction du risque incendie, passe aussi pour la première fois de l’été cinq massifs en vigilance rouge. Après les fortes chaleurs ressenties ces deniers jours, tout accès piéton comme voiture est ainsi interdit aux massifs de Castillon, Sulauze, Arbois et Côte Bleue, la Montagnette restant fermée par arrêté préfectoral depuis l’incendie dévastateur de l’été dernier.

— Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) June 26, 2023



Etincelles

Quatorze autres massifs sont placés en vigilance jaune : l’accès y est autorisé mais les travaux interdits après 13 heures. Les travaux agricoles et forestiers peuvent en effet générer des étincelles (broyeurs, débroussailleuses, tronçonneuses à moteur, soudeuses, etc.), à l’origine d’incendies.