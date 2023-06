Le 9 décembre dernier, des policiers avaient tout fait pour masquer des slogans contre les violences sexuelles et sexistes apposés sur une librairie de Nice. Ce jour-là, Gérald Darmanin, lui-même visé par une accusation de viol dont le non-lieu a été confirmé en appel, était attendu en ville. La décision des forces de l’ordre, alors très critiquée, vient d’être jugée « illégale ». Dans des ordonnances rendues lundi et transmises à 20 Minutes, le tribunal administratif de Nice reconnaît une « atteinte à la liberté d’expression ». Il condamne l’Etat à dédommager les requérants, le commerce mais aussi l’écrivaine Hélène Devynck, l’une des accusatrices de PPDA, à hauteur de 1.000 euros chacun.

Ce jour d’hiver, de larges rideaux noirs avaient été déployés à la va-vite pour camoufler les collages installés le matin même par un collectif, invité à le faire par les deux gérantes « féministes » du commerce. « Violeurs on vous voit, victimes on vous croit », « qui sème l’impunité récolte la colère » s’affichaient en larges lettres noires. Un autre message, « Sophie on te croit », faisait même directement référence à Sophie Patterson-Spatz, l’accusatrice du ministre de l’Intérieur qui veut se pourvoir en cassation. Le mot « Impunité » surplombait également des piles du livre d’Hélène Devynck, reçue quelques jours plus tôt en signature dans la librairie Les Parleuses. Les éditions du Seuil, qui publient l’ouvrage, se sont d’ailleurs associées à la procédure mais la décision du tribunal les concernant n’était pas immédiatement connue.

« La réalité de cette menace n’est pas établie »

Dans ses observations transmises au tribunal, le ministère de l’Intérieur avait estimé que ces inscriptions étaient de nature à créer des troubles à l’ordre public. « La réalité de cette menace n’est pas établie », a tranché le tribunal, qui statuait dans le cadre d’une procédure en référé provision. Il précise également que « si les affiches en cause présentaient un caractère diffamatoire et étaient de nature à constituer une infraction pénale, il appartenait à toute personne s’estimant diffamée de déposer plainte ». Ce qui n’a pas été le cas.

« Dans cette décision, il est noté très clairement que l’action était illégale et qu’elle attentait à notre liberté d’expression. C’est symbolique », s’est réjoui auprès de 20 Minutes Maud Pouyé, qui gère la librairie avec sa compagne Anouk Aubert. Et ce n’est qu’une première victoire pour elles. Elles devraient également maintenir une autre action en justice, sur le fonds.