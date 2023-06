La nouvelle est arrivée tardivement. Très tardivement, même. Samedi, le réseau Diwan a reçu le feu vert du rectorat de Rennes autorisant les élèves de 3e du réseau à passer l’épreuve de sciences du brevet des collèges en breton. A partir de 13h30 ce mardi, ils pourront répondre aux questions en breton, comme le réseau d’écoles bilingues le demande depuis plusieurs années.

Les élèves plancheront sur un sujet mélangeant physique chimie, technologie et sciences de la vie et de la terre et technologie. Dans un communiqué, le réseau Diwan s’est félicité d’une « avancée à confirmer dans le temps ». Le rectorat aurait donné cette autorisation « de manière provisoire jusqu’à évolution du nouveau cadre évaluatif qui sera mis en place à la faveur de la transformation du collège ». Contacté, le rectorat confirme une tolérance observée « à titre exceptionnel » pour l’épreuve de sciences en 2023. L'usage du breton est cependant autorisé pour l'épreuve écrite d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique.

L’âge moyen des locuteurs inquiète

Les élèves de l’académie de Bordeaux souhaitant passer leurs épreuves en basque avaient déjà obtenu la même dérogation. Si l’épreuve de sciences est concernée, c’est qu’elle fait partie des matières enseignées en langue régionale. Plusieurs collégiens et collégiennes s’étaient mobilisés pour faire entendre leur revendication. En pleine révision, ils attendaient avec impatience d’obtenir l’autorisation de répondre en breton. Leur combat leur a donné raison.

Les écoles Diwan comptent 47 écoles, six collèges et deux lycées dans les cinq départements bretons. Le réseau avance le chiffre de 4.045 élèves scolarisés à la rentrée 2022, « dont environ un tiers dans le secondaire ». En 2018, une enquête commandée par la région Bretagne avait fait état d’un constat alarmant. Si le nombre de locuteurs est stable (un peu plus de 207.000), l’âge moyen des personnes parlant bretons avait largement progressé pour atteindre 70 ans. En France, 860.000 collégiens ont démarré les épreuves du brevet lundi. Les sciences seront la dernière épreuve avant les vacances.