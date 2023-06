« L’inégalité scolaire se crée dans ces temps où l’enfant a été renvoyé chez lui ». Un constat implacable fait par Emmanuel Macron ce lundi à Marseille, lorsqu’il a évoqué les élèves des quartiers sensibles. D’où sa volonté d’en faire plus pour les aider. Il a ainsi annoncé que les collèges de REP, les Réseaux d’éducation prioritaire, allaient être progressivement ouverts de 8 à 18 heures, et que la maternelle serait accessible dès l’âge de 2 ans, à commencer par Marseille.

Des annonces qui s’inscrivent dans la droite ligne des mesures prises depuis son premier quinquennat pour tenter de résorber les inégalités scolaires, qui sont aussi sociales en France : le dédoublement des classes de CP, CE1 et de grande section en REP, le développement des stages de réussite éducative pendant l’été…

Un temps additionnel pour progresser et s’ouvrir à d’autres activités

L’idée d’ouvrir le collège plus longtemps aux élèves repose le constat que les jours où ils finissent les cours tôt, ils sont souvent livrés à eux-mêmes. « Les élèves qui évoluent dans des quartiers plus privilégiés bénéficient d’activités périscolaires intéressantes, de cours de soutien ou sont aidés par leurs parents dans leurs devoirs. D’où la bonne idée du gouvernement de créer un service public de l’école qui ne s’arrête pas à la fin des cours, pour tous les élèves des quartiers défavorisés », décrypte Guillaume Prévost, délégué général de VersLeHaut, un think tank dédié à l’éducation.

Lors de ce temps additionnel au collège, les élèves pourraient, selon Emmanuel Macron, bénéficier encore plus du dispositif « devoirs faits », lancé en 2017, pour acquérir une méthode de travail et obtenir des explications sur des points qu’ils n’ont pas compris. Selon les précisions données à 20 Minutes par la Rue de Grenelle, 4 heures de « devoirs faits » par semaine seraient ainsi proposées « à tous les élèves de la 6e à la 3e (une heure par jour les lundis, mardi, jeudi et vendredi) ». Les élèves pourraient aussi faire du sport ou bénéficier de séances d’éducation artistique, des séances de découverte des métiers… Une mesure « qui concernera 30 Cités éducatives* pour 2023-2024 et, à terme, tous les élèves scolarisés (dans les quelque 200 Cités éducatives du pays), soit près de 900.000 élèves, à horizon 2027 », précise le ministère de l’Education.

Des interrogations sur la mise en place du dispositif

Une bonne mesure sur le papier, mais qui pose des questions quant à sa faisabilité. Tout d’abord concernant les moyens humains pour la mettre en œuvre. Car cela ne semble pas évident que les chefs d’établissements puissent trouver suffisamment d’encadrants (enseignants, assistants d’éducation) pour développer les séances de « devoirs faits » : « Si l’idée d’Emmanuel Macron est de commencer dès la rentrée prochaine, cela semble très compliqué, car les moyens ont déjà été alloués et les emplois du temps sont déjà bouclés », explique Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du SE-Unsa. Mais le ministère de l’Education espère convaincre beaucoup d’enseignants de signer un Pacte (dispositif mis en place à la rentrée 2023 pour inciter les enseignants à accepter des missions supplémentaires pour gagner plus) ou d’accepter de faire des heures supplémentaires.

Même obstacles à franchir concernant les activités artistiques et sportives : « Pour les mettre en place, il faut nouer un partenariat avec les collectivités territoriales, afin qu’elles sollicitent les associations locales. Ça ne s’improvise pas, au risque de rejouer le sketch de la réforme des rythmes scolaires. Il ne faut pas que les promesses restent incantatoires », souligne Guillaume Prévost. Ce à quoi le ministère de l’Education répond en reconnaissant la nécessité d' « un important travail de concertation et de coordination au niveau local pour implémenter une partie de l’offre des collectivités et des associations ».

Autre inconnu : les élèves seront-ils partants pour rester plus longtemps au collège ? Car cela devra se faire sur la base du volontariat. Or, si l’on se réfère à ce qui s’est passé ces dernières années avec la mesure « Devoirs faits », difficile d’être très optimiste. Car seulement 30 % des collégiens y participent chaque année, et généralement ceux qui n’ont pas de difficulté scolaire. « Ceux qui sont en situation de rupture avec le collège n’ont pas envie d’y passer plus de temps », constate Elisabeth Allain-Moreno. Or, les collèges de Rep concentrent souvent un grand nombre d’élèves fragiles. Selon elle, convaincre les élèves de rester davantage dans leur établissement nécessite au préalable un temps de concertation entre l’équipe pédagogique, les associations et les familles.

La scolarisation précoce, une mesure bénéfique, mais pas évident à organiser

Par ailleurs, on l'a dit, Emmanuel Macron souhaite « développer l’accueil en milieu scolaire dès 2 ans pour ceux qui le souhaitent » à Marseille. Cette mesure sera étendue aux 300 quartiers les plus sensibles de France à l’horizon 2027, a précisé la présidence. Une mesure qui a une réelle efficacité pour réduire les inégalités, selon Elisabeth Allain-Moreno : « Plus les enfants appréhendent tôt la langue française, moins ils ont de difficultés ensuite ». Reste à savoir s’il est possible d’ouvrir davantage de classes. Ce que croit possible Guillaume Prévost : « La démographie scolaire va en s’affaissant. Il y aura de la place », estime-t-il.

Un travail de conviction sera aussi nécessaire auprès des familles. « Certains parents ne travaillent pas et ne voient pas forcément l’intérêt d’une scolarisation précoce de leurs enfants. Il faut laisser le temps aux associations locales de leur expliquer les bénéfices », insiste Elisabeth Allain-Moreno.

Enfin, Emmanuel Macron a évoqué l’idée d’avoir « moins d’élèves par classe en moyenne section de maternelle » dans ces quartiers-là. Là aussi, la communauté éducative attend des précisions : « Si c’est pour prendre des moyens ailleurs et surcharger d’autres classes dans d’autres niveaux ou dans d’autres écoles, la mesure ne sera pas favorable », prévient Elisabeth Allain-Moreno.