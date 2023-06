Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour son deuxième jour à Marseille, Emmanuel Macron va surtout parler éducation, un objectif phare du plan « Marseille en grand ». Après une première journée consacrée à la lutte contre le trafic de drogue, le chef de l’Etat va visiter ce mardi une école en rénovation des quartiers nord. La veille déjà, il avait annoncé que les collèges allaient être progressivement ouverts de 8 heures à 18 heures et la maternelle accessible dès l’âge de deux ans dans les quartiers d’éducation prioritaire, à commencer par ceux de la cité phocéenne.

En Russie, la journée de lundi a été celle des explications sur la mutinerie avortée de Wagner durant le week-end. Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire, a ainsi justifié sa révolte par le fait qu’il voulait sauver son organisation et non s’emparer du pouvoir. Dans la soirée, Vladimir Poutine s’est exprimé à son tour. Le maître du Kremlin s’est posé en garant de la paix intérieure en Russie, assurant avoir évité un bain de sang. Lors de sa première déclaration publique depuis la brève rébellion, il a remercié les Russes pour leur « résilience, leur unité et leur patriotisme » qui a, selon lui, montré que « tout chantage (…) est voué à l’échec ».

La Cour des comptes de l’UE est inquiète. Les ambitieux objectifs climatiques européens pour 2030 ont « du plomb dans l’aile », a-t-elle averti lundi dans un rapport, car « peu d’éléments » prouvent que les actions et financements prévus seront suffisants pour les atteindre. Le plan climat de l’UE prévoit une réduction de 55 %, par rapport à 1990, des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, assortie de gains d’efficacité énergétique et d’un objectif contraignant de 42,5 % de renouvelables dans la consommation d’énergie. Certes, l’UE a globalement atteint les objectifs climat et énergie qu’elle s’était fixée pour 2020. Mais « elle y est parvenue notamment grâce à des facteurs externes », comme la crise financière de 2009 et la pandémie de Covid-19 qui ont réduit la consommation et les émissions de CO2.