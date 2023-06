Les policiers ne partent jamais en intervention sans leur arme de service, des menottes et une radio. Désormais, ils devront aussi accrocher à leur ceinture… un terminal de paiement électronique. Le but ? Pouvoir encaisser immédiatement le paiement, par carte bleue ou en liquide, des amendes forfaitaires pour consommation de drogue, d’un montant de 200 euros - sans majoration ni récidive. Un décret est prévu à cet effet « pour la fin de l’été », a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien au journal La Provence, en marge de son déplacement à Marseille. Le président déplore en effet que seules 35 % des 350.000 amendes dressées aient été effectivement réglées depuis la généralisation de cette mesure, en septembre 2020.

Avant la mise en place de l’AFD (amendes forfaitaires délictuelles), les consommateurs de drogue - essentiellement de cannabis - interpellés devaient en pratique être placés en garde à vue. C’est le parquet qui décidait ensuite des suites judiciaires à donner, en fonction des quantités de drogue découvertes et du casier judiciaire des personnes mises en cause. Théoriquement, l’usage illicite de stupéfiants est puni d’une peine allant jusqu’à un an de prison et 3.750 euros d’amende. Mais l’emprisonnement pour usage reste exceptionnel, les magistrats privilégiant, avant la mise en place de l’amende, des « mesures alternatives aux poursuites » comme des rappels à la loi.

« Le paiement en espèces reste quant à lui trop fastidieux »

L'AFD devait ainsi permettre aux policiers de gagner du temps, et d’être certains que la personne arrêtée a bien été sanctionnée. Mais deux ans et demi plus tard, ce faible taux de recouvrement prouve « son échec complet », explique à 20 Minutes Yann Bisiou, maître de conférences à l’université Paul-Valéry de Montpellier. « On a augmenté le nombre de faits constatés mais on a diminué l’efficacité de la répression, car il y a moins d’amendes payées. Avant sa mise en place, quand les tribunaux condamnaient des consommateurs à une amende, ce taux de recouvrement était entre 41 et 42 % », observe l’universitaire.









Le chef de l’Etat ne compte donc pas en rester là. « On a commencé à équiper les agents de 5.000 terminaux de paiement », a-t-il également fait savoir à La Provence. Et les principaux syndicats de policiers sont dubitatifs. Si le paiement par carte bancaire existe déjà, surtout pour les infractions au Code de la route, « le paiement en espèces, sur la voie publique, reste quant à lui trop fastidieux », notamment en raison des « contraintes liées au transport et à la gestion du numéraire », estime dans un communiqué Unsa Police.

« La hiérarchie va nous pousser à ramener des AFD »

« Ce n’est pas le rôle d’un policier d’être un percepteur public, c’est celui du Trésor public », nous indique Eric Henry, délégué national d’Alliance. « Si le mis en cause ne nous remet qu’une partie de la somme due, devra-t-on faire lui signer une reconnaissance de dette indiquant qu’il lui reste un reliquat à payer ? » s’interroge-t-il. « Et si le policier doit enchaîner les interventions et qu’il n’a pas le temps de ramener l’argent dans un lieu prévu à cet effet ? Et si l’argent est perdu lors d’une intervention difficile ? Qui sera responsable ? »

Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP-police FO, partage ces inquiétudes. « Ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Imaginez, si on dresse plusieurs AFD à 150 euros et que les gens nous paient en liquide. » Il ajoute que « la hiérarchie va nous pousser à ramener des AFD et à les faire payer tout de suite, on va avoir cette pression-là ». Cela risque, dit-il, de mettre les agents dans des situations délicates. « Il faudra demander à la personne sous l’empire de stupéfiants de payer tout de suite, et lui expliquer qu’on va l’accompagner à un distributeur pour retirer de l’argent. Le ton va forcément monter un peu », souligne le syndicaliste, ajoutant que « ceux qui ont pensé à ça n’ont visiblement jamais pratiqué sur le terrain ».

« Ils ne la paieront pas plus demain »

Yann Bisiou, lui, estime que cette annonce ne changera pas la donne. « Quand on analyse les données communiquées par le ministère de l’Intérieur en 2022, on observe que l’AFD est une mesure très discriminante. Il y a, chez les personnes visées, une surreprésentation des jeunes hommes de banlieue. Mais ces gens-là n’ont pas les moyens de payer l’amende et ils ne la paieront pas plus demain, paiement immédiat ou pas. »