« Le nombre de taxis est suffisant ! », affirme Jean-Philippe Souchon, membre de la fédération des taxis indépendants du Rhône 69. Ce lundi, il est devant l’hôtel de la métropole de Lyon avec quelque 200 autres chauffeurs de taxi du territoire. « On est monté jusqu’à 400 », précise-t-il. Leurs revendications ? « On est opposé à ce qu’une seule personne décide de créer des licences, sans aucune justification », avance celui qui est dans le milieu depuis trente-deux ans.

Dans son viseur, Jean-Charles Kohlaas, vice-président de la métropole, en charge des déplacements, intermodalités et logistique urbaine. L’élu a annoncé sa volonté de délivrer une cinquantaine de nouvelles licences de taxi, appelées « autorisation de stationnement » (ADS), pour faire « baisser le prix de la location ». Ces licences sont gratuites et non cessibles, contrairement à celles sur le marché, dont le prix à la vente peut atteindre 180.000 euros et 1.900 par mois, selon la métropole.

Pour le syndicaliste, « ce n’est pas la bonne solution ». « Le gâteau est fait pour 1.400 parts [le nombre d’ADS actuel]. Il ne grossit pas et on est de plus en plus nombreux à le manger [notamment avec l’arrivée des chauffeurs VTC]. Avec cette mesure, c’est la mort de notre profession », appuie Jean-Philippe Souchon. Il propose ainsi « d’autres solutions », comme « encadrer les loyers » pour « la poignée de loueurs qui abusent ».

Un « business » autour des licences ?

Pour se faire entendre, les chauffeurs de taxi sont entrés dans le bâtiment de la métropole et ont réussi à avoir un rendez-vous avec le président Bruno Bernard. Une action que « condamne fermement » Yacine Grici, président de la « lutte syndicale des taxis », strictement opposé à la mobilisation du jour. Lui, représente « les locataires ». Un peu plus de 250 ont rejoint son syndicat, crée il y a un an, autour de cette question.

Dans le métier depuis cinq ans, Yacine Grici constate, de son côté, que le territoire « manque cruellement de taxis ». « Refuser de le voir, c’est de la folie », lance-t-il. Le chauffeur pointe également « le business » autour des licences : « les prix ont été multipliés par deux en quatre ans. En 2019, on était encore à 80.000 pour l’achat et 800 euros par mois pour les locations, qui représentent plus de 50 % du métier. C’est une nécessité de mettre un peu d’ordre là-dedans. Certains d’entre nous sont obligés de travailler dix-huit heures par jour pour pouvoir payer leur loyer. » Selon lui, il aurait fallu 200 licences à Lyon depuis 1995 pour « donner un sens » à l’activité mais depuis vingt-huit ans, « il n’y en a eu aucune ».

« Une cinquantaine de licences en deux ou trois ans »

Face à ces constats, la métropole veut donc utiliser l’article 3 de la loi Thévenoud, qui permet depuis 2014 « d’étudier l’évolution de l’offre de taxis […] et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population ».

« Depuis 2012, le nombre de licences de taxis n’a pas évolué, alors même que la population de la métropole s’est accrue de plus de 100.000 habitants et que les nuitées touristiques ont progressé d’environ 25 % », avance Jean-Charles Kohlaas pour justifier sa décision. Avant d’ajouter : « la métropole reçoit tous les trois mois tous les syndicats depuis plus d’un an pour trouver des compromis. La situation actuelle n’est plus vivable. Il y a plus de 1.000 personnes sur la liste d’attente. On envisage alors de créer une cinquantaine d’ADS sur une période de deux ou trois ans. C’est une manière, d’après nous, de donner un peu d’oxygène à la profession. Le but est aussi d’arrêter cette spéculation qui ne sert en rien les taxis. Si on ne change pas les règles actuelles, la situation va profiter aux VTC et je doute que ce soit ce que veulent les professionnels du secteur. »

Si la collectivité ne va pas au bout de ses engagements, la lutte syndicale des taxis saisira le tribunal administratif, a déjà fait savoir son président. La fédération départementale des taxis indépendants, quant à elle, appelle à une nouvelle mobilisation mardi.