Il était venu il y a deux ans parler aux policiers du commissariat de la division nord, avec, déjà, dans ses bagages, des effectifs supplémentaires censés mettre fin aux homicides liés aux guerres des réseaux qui gangrènent Marseille. Deux ans plus tard, au premier semestre 2023, 23 personnes sont décédées dans ces guerres de territoire.





Aussi, ce lundi, en marge d’une visite du chantier d’extension de la prison des Baumettes, le président de la République Emmanuel Macron a fait de nouvelles annonces, qu’il entend « réévaluer tous les six mois ». Objectif affiché : tenter de mettre fin à « une situation qui demeure très difficile » en matière de trafic de drogue à Marseille dans laquelle « sans doute 2023 est dans la trajectoire de celle de 2022, c’est-à-dire parmi les plus violentes dans l’histoire de la ville ». 20 Minutes fait le point sur ces annonces du chef de l’Etat dans le cadre de l’acte II du plan Marseille en grand.

Une nouvelle compagnie de CRS type « CRS 8 » à l’automne

Après plusieurs fusillades survenues en quelques jours à Marseille en avril dernier, l’Etat avait déployé à la cité de la Paternelle la CRS 8. Cette unité spécialisée dans le maintien de l’ordre œuvre sur tout le territoire français, mais pour des missions toujours très ponctuelles de quelques jours. Aussi, Emmanuel Macron a annoncé « la création d’une compagnie de CRS de type CRS 8 pour l’automne prochain. »

Des policiers supplémentaires alloués à la lutte contre la criminalité organisée

Outre cette compagnie de CRS, le chef de l’Etat, qui souhaite intensifier la lutte contre la criminalité organisée, a annoncé « l’arrivée de 25 enquêteurs pour renforcer la division criminelle et la brigade de répression du banditisme pour septembre », ainsi que « quatre enquêteurs affectés au groupe Cyber Ofast pour traquer les dealers sur les réseaux sociaux », « dix techniciens pour renforcer la police technique et scientifique de Marseille qui bénéficiera en plus de 275.000 euros pour acheter du matériel supplémentaire ». Dans le détail, « 200.000 euros pour la PJ seront alloués, 118.000 euros pour la réserve et 82.000 pour les matériels supplémentaires. »

Une task force interministérielle

Le président de la République a par ailleurs souhaité « la création d’une task force interministérielle pour lutter contre les caïds associant douanes, fisc, PJ, Urssaf et personnels de la PP13 ».

La sécurisation du port renforcée

Le président de la République souhaite par ailleurs mettre l’accent sur le port de Marseille, « en mettant en place sous l’autorité de la préfète de police d’un pilotage resserré et intégré de la sûreté du port de Marseille » qui comprendra « police, gendarmerie et douanes ». Emmanuel Macron a annoncé par ailleurs « la création d’un groupe portuaire des douanes avec cinq effectifs pour mieux lutter contre les trafics sur le Grand port et l’achat d’un second scanner qui sera opérationnel dès le début de l’année prochaine ».

Des mesures de prévention à l’école

Pour s’adresser aux plus jeunes susceptibles de tomber entre les mains des trafiquants de drogue, le président de la République souhaite par ailleurs « la création d’un module de prévention de l’entrée dans les trafics dont bénéficieront 50 collèges et lycées dès la rentrée prochaine », ainsi que « la création d’une cellule de lutte contre le décrochage scolaire qui ciblera les jeunes susceptibles de basculer dans les trafics ». Il entend par ailleurs renforcer les « mesures d’accompagnement des victimes et de leurs proches pour renforcer travail auprès des familles ».