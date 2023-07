« J’habite à Angoulême depuis ma naissance. Et j’ai toujours entendu les mêmes histoires », se remémore Juliette*. Sous nos pieds, loin des regards, les légendes urbaines se créent et les rumeurs se propagent. « Il se dit qu’à Angoulême, un réseau de souterrain a permis il y a longtemps à quiconque de traverser la ville de part en part », raconte la jeune fille. Mais une histoire revient dans la bouche de plusieurs Angoumoisins, dont Raphaël*. « Il y a fort longtemps, des religieuses passaient dans ses souterrains et y emmenaient leurs enfants. A l’époque (et aujourd’hui encore), les nonnes n’avaient pas le droit d’avoir des enfants et c’était très mal vu. C’est dans ces caves qu’elles tuaient leur descendance », déroule Raphaël. « Et aujourd’hui encore, les esprits de ces enfants y sont emprisonnés », soutient Juliette, sans une once d’humour. « Quand on rentre dans certaines caves, il y a une ambiance pesante », ajoute Raphaël.

« Ce ne sont que des légendes », dément Laetitia Copin-Merlet, directrice au service Pays d’art et d’histoire de Grand Angoulême. Mais d’où vient cette rumeur persistante de religieuses tueuses d’enfants ? « J’en ai aucune idée », nous glisse un troisième habitant de la ville. « Et bonne chance pour trouver l’origine », nous lance-t-il. Et malgré plusieurs heures de recherches et coups de fil, 20 Minutes n’est pas parvenu à retracer l’origine de cette vieille rumeur.

Pas de « labyrinthe » mais de nombreuses caves

« Il y a une sorte de fantasme pour les souterrains. Dès que les habitants voient quelque chose sous terre, ils imaginent un réseau », explique Stéphane Calvet, un historien angoumoisin. « D’autres racontent qu’au Moyen-Âge ces tunnels permettaient aux habitants de la ville et au comte de s’échapper de la ville en cas d’invasion », ajoute Laeticia Copin-Merlet. Pourtant, d’après nos deux experts, non, le balcon du Sud-Ouest n’abrite pas de réseau souterrain communicant ou de « labyrinthe » sous les rues, comme le décrit Juliette. « Mais une très forte concentration de caves, par contre oui », affirme Stéphane Calvet.

Au cœur de la Charente, Angoulême, où habitent quelque 42.000 âmes, est l’une des plus anciennes cités françaises. Et entre le IIIe siècle et aujourd’hui, sa configuration a eu le temps d’évoluer. « Plusieurs couches d’habitations ont été construites au cours des siècles. Pour faire simple, les caves de l’actuel centre-ville sont les rez-de-chaussée d’autrefois. On peut aussi apercevoir des passages, des galeries sous les caves d’aujourd’hui. Ce n’est ni plus ni moins que les caves médiévales. C’est là où il peut y avoir confusion », raconte Stéphane Calvet. Des pièces parfois vieilles de plus de 700 ans, voire de 900 ans, qui regorgent de trésors architecturaux et historiques, pense l’auteur du livre Histoire d’Angoulême aux éditions Geste.

Un emmental sous la ville

Au Moyen Age, Angoulême abritait plusieurs châteaux forts. Un premier le château comtal, devenu l’actuel l’hôtel de ville. Puis le Châtelet, une bâtisse construite au niveau de la place du marché par le roi qui redoutait l’influence du comte de l’époque. Ce dernier château a été détruit au XIXe siècle. « Pour le coup, je suis sûr qu’entre ces deux lieux, il y avait un réseau de souterrain », assure Stéphane Calvet. La nature même de la pierre tendre sur laquelle est bâtie la ville, le calcaire, permet de creuser facilement les sols.

D’après l’historien, si aujourd’hui étaient sondés les 25 premiers mètres sous la ville, « nous aurions une image sous forme d’emmental ». « Au cœur de la ville autrefois, il y existait le palais Taillefer. C’était la première demeure des comtes d’Angoulême, qui a été construite entre le Xe et XIe siècle. Mais, aujourd’hui, sur ses ruines ont été construites des maisons, qui ont des caves. Ces dernières sont finalement celles de l’ancien palais », décrit l’historien écrivain. Ces caves voûtées appartiennent désormais à des particuliers.









Des abris pendant la Seconde Guerre mondiale ?

« Durant la Seconde Guerre mondiale, des Angoumoisins se cachaient dans ces souterrains », croit aussi savoir Juliette. Un avis Laetitia Copin-Merlet ? « Entre le début du XXe siècle et 1950, dans la ville, on comptait cinq gares et environ 78 voies de chemins de fer. Des tunnels avaient été construits pour le passage des trains mais aussi pour relier les voies entre elles pour permettre la maintenance des locomotives. » Lors de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, ce nœud ferroviaire stratégique a été bombardé par les Alliés pour stopper l’avancée des troupes nazies vers l’Atlantique.

« Et oui effectivement, les habitants se réfugiaient dans les tunnels pour se protéger », affirme la directrice au service Pays d’art et d’histoire de Grand Angoulême. Malheureusement, au grand dam des curieux et des explorateurs urbains, l’immense majorité de ces tunnels sont aujourd’hui murés.

L’office de tourisme d’Angoulême confirme que de nombreuses caves et quelques souterrains existent près de l’école primaire Saint-Paul, de la pharmacie du vieil Angoulême et des résidences de la rue Vauban. Pour les visiter, il faudra demander l’autorisation des propriétaires des lieux.

* Les prénoms ont été modifiés à la demande des intéressés